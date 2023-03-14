الاعدام لمتهمين بالهجوم على السفارة الاميركية في تونس

اصدر القضاء التونسي الثلاثاء، حكما بالاعدام على شخصين متهمين بالضلوع في هجوم انتحاري استهدف السفارة الاميركية في تونس عام 2020، وقتل فيه مهاجمان وشرطي.

وكان مسلحان على متن دراجة نارية استهدفا بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر السفارة الأميركية في تونس العاصمة في آذار/مارس 2020، ما اسفر عن مقتلهما اضافة الى شرطي، فيما اصيب اربعة شرطيين ومدني في الهجوم.

وجرت محاكمة خمسة اشخاص في الهجوم اثنان منهم في حالة سراح.

وقالت وسائل اعلام محلية ان الدائرة الجنائية المختصة النظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية في تونس قضت بالاعدام شنقا على اثنين وبالسجن المؤبد على ثالث.

ودرجت العادة على خفض عقوبة الاعدام إلى السجن المؤبد بصورة الية في تونس التي أوقفت تنفيذ أحكام الاعدام منذ 1991.

وقضت المحكمة كذلك بالسجن ثلاث وأربع سنوات للمتهمين الاخرين.

وكانت تونس شهدت تناميا لنشاط الجماعات الجهادية التي نفذت هجمات عدة قتل فيها عشرات السياح وعناصر الأمن والجيش، وذلك عقب ثورة 2011 التي اطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ ثماني سنوات،علما ان السلطات تؤكد انها احرزت في السنوات الاخيرة تقدما كبيرا على صعيد القضاء على الجهاديين.