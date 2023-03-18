الاعدام لمتهَمين على خلفية الهجوم على مرقد شاه جراغ في ايران

قضت محكمة إيرانية بالاعدام السبت، على متهمين اثنين في الهجوم الذي استهدف مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوبي البلاد في تشرين الأول/أكتوبر، وخلف 13 قتيلا.

وقال كاظم موسوي رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس جنوبي البلاد، ان المحكمة اصدرت قرارها بعد ادانة المتهمين بـ"الفساد في الارض والتمرّد المسلّح والعمل ضدّ الأمن القومي" على خلفية الهجوم على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم "شاه جراغ" في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن موسوي قوله انهما تورطا في تسليح وامداد وتوجيه المنفّذ الرئيسي للهجوم الذي قتل فيه 13 شخصا واصيب 30 اخرون.

وحُكم بالسجن على ثلاثة متّهمين آخرين، لكونهم أعضاء في تنظيم داعش، لمدد تتراوح بين 5 و15 و25 عاماً، علما ان الاحكام قابلة للاستئاف.

وكان المنفذ الرئيسي للهجوم قد توفي متأثرا باصابته اثناء اعتقاله من قبل قوات الامن. وقالت وسائل اعلام انه يدعى حامد بدخشان.

واعلنت السلطات توقيف 26 شخصا من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان، على صلة بالهجوم.