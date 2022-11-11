الاعدام لمصري اغتصب ابنه شقيقته

حكمت محكمة جنايات محافظة الإسكندرية المصرية بانزال حكم الإعدام على مواطن ارتكب جريمة اغتصاب ابنه شقيقته القاصر داخل شقته

ووفق تقارير اعلامية مصرية فقد استغل الجاني غياب اشقاء الفتاة التي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، وقام باغواءها لتناول مواد مخدره.

وتقول التحقيقات ان الضحية واشقاءها انتقلو للعيش في شقة خالهم، وفي يوم الجريمة طلب الجاني من الاشقاء الخروج للبحث عن شقيقتهم التي لم تعد الى المنزل فيما كانت الفتاة في الداخل ليتسنى له الانفراد بها والاعتداء عليها.

وبعد عودة الاشقاء ، اكتشفوا وجود شقيقتهم داخل الشقة، وأن الخال كان يتعاطى المخدرات مع شقيقتهم مستغلا صغر سنها

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وهو ما صدق عليه لتصدر المحكمة بحقه قرارها.