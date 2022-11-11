بايدن في شرم الشيخ: مصر ام الدنيا.. السيسي يؤكد: نحافظ على حقوق الانسان

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "الأمور فى مصر تسير بشكل جيد" واعلن ان بلاده اطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، ومبادرة الحوار الوطني

بايدن: مصر ام الدنيا

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في تصريحات فور وصولة الى مصر للمشاركة في قمة المناخ 27 إن "مصر هي أم الدنيا" متمنيا من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات بين البلدين أقوى من الماضي

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة وفق ما افادت صحيفة اليوم السابع

السيسي: لدينا استراتيجية لحقوق الانسان

وقال الرئيس المصري الذي تتهمه الولايات المتحدة بانتهاك حقوق الانسان وعلى ضوء ذلك كان الرئيس جو بايدن وخلال حملته الانتخابية يتوعده بعقوبات، ان "لجنة العفو الرئاسي تم إطلاقها لمتابعة كل القضايا والقوائم التي يتم تحديدها يتم التوقيع والتصديق عليها".

وقال الرئيس المصري لنظيره الاميركي : "انا عارف إن ده محل اهتمام لكم".

واوضح السيسي ان علاقة بلاده بواشنطن التي تمتد في ثباتها لاكثر من اربعين سنة "تعتمد على التفاهم المشترك فى كل الموضوعات التى تخص القضايا الخاصة بالمنطقة" معتبرا ان لقائه بالرئيس الاميركي فرصة للتباحث حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ نظيره الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، وأكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن