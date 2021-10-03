الاعصار شاهين يتراجع الى عاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة في عُمان

تراجع الإعصار شاهين مساء الاحد، إلى عاصفة مدارية بعد دخوله اليابسة في سلطنة عمان بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة ان الإعصار لامس اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق، وكان مصحوبا بأمطار غزيرة جدا ورياح شديدة سرعتها ما بين 120 و150 كم في الساعة، قبل ان يتراجع إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تصل الى 116 كم في الساعة.

واضافت ان العاصفة رافقتها "تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة".

وأعلنت السلطات في وقت سابق الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وفقدان آخرين جراء إعصار "شاهين".

وقبيل وصول الاعصار، أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان (حكومية)، تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار العاصمة مسقط حتى مساء الأحد أو إشعار آخر.

#عاجل



انخفاض تصنيف الإعصار المداري "شاهين " إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة. (102) إلى (116) كم ، وتأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة. #العُمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 3, 2021

كما قررت السلطات إخلاء عدة مناطق بمحافظة مسقط والظاهرة (غرب) وشمال وجنوب الباطنة (شمال) وإخلاء عدد من المستشفيات وإغلاق المنطقة التجارية بالقرم في العاصمة، تحسبًا لأي لارتفاع منسوب المياه.

والسبت، أعلنت السلطنة، منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والاثنين بسبب الإعصار.

تاثيرات العاصفة على السعودية

وفي سياق متصل، كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عن المناطق التي قد تتأثر بصورة غير مباشرة بالعاصفة شاهين.

وقال المركز في بيان إن "التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية في بحر عمان، حيث يتوقع تكون منخفض جوي يتسبب في هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة".

إيجاز(3) إعصار #شاهين :

تكون منخفض جوي يتسبب في أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح بسرعة 50كم/س على بعض مناطق المملكة ، يبدأ تأثيرها غدا الإثنين وللتفاصيل https://t.co/Z392xLqBZx pic.twitter.com/gOjxIrph5d — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) October 3, 2021

وأضاف أن "الأمطار قد تصحب غالبا بزخات من البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كلم في الساعة، وتؤدي إلى إثارة الغبار".

ووفقا للمركز يبدأ تأثير المنخفض الاثنين ويستمر حتى الثلاثاء، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، والتي تشمل منفذ بطحاء، وسلوى وحرض، بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء إلى أجزاء من منطقة الرياض، ومن ثم على وادي الدواسر. ويتوقع أن تتأثر الأجزاء الشرقية لمنطقة عسير وأجزاء من منطقة نجران ومنطقة مكة المكرمة، بأمطار متوسطة في مجملها يومي الأربعاء والخميس.

كما تشير التوقعات إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة، من الاثنين إلى الجمعة، على مناطق في عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.