اعلامية لبنانية ملاحقة بتهمة الخيانة تشارك فيديو تلوح فيه بعلم اسرائيل

نشرت الاعلامية اللبنانية المثيرة للجدل ماريا معلوف الثلاثاء، مقطعي فيديو تظهر في احدهما وهي تلوح بعلم اسرائيل، وذلك غداة الادعاء عليها بتهمة "الخيانة" لدى القضاء العسكري في بلادها.

وسجلت معلوف المقطعين اللذين جرى تداولهما على نطاق واسع خلال حضورها مؤتمر "مسيحيون متحدون من اجل اسرائيل" المنعقد في مقاطعة ارلينغتون بولاية فرجينيا.

وبدا ان الاعلامية الملاحقة بتهمة الخيانة والفارة من لبنان منذ اكثر من عامين، كانت قررت نشر المقطعين في بادرة تحد لمنتقديها، وفي تاكيد لموقفها المؤيد لاسرائيل، والتي طالما اعتبرت انها ليست عدوة للبنان، بل هو حزب الله الشيعي.

في المقطع الاول، ظهرت ماريا معلوف وهي تردد مع الحضور اغنية شالوم اليخم (السلام عليكم بالعبرية) اثناء كانت جالسة تتابع كلمات الخطباء في المؤتمر، ومن ضمنهم نائب الرئيس الاميركي السابق مايك بنس.

واظهرها المقطع الثاني وهي تحمل علم اسرائيل وتلوح به قبل ان تحيل عدسة الكاميرا الى منصة الخطابة حيث كان القس جون هاغي يلقي كلمة يشيد فيها بالروابط بين مسيحيي كنيسته ودولة وشعب اسرائيل.

خيانة وعمالة

ونشرت معلوف المقطعين بعد يوم من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي فادي عقيقي عليها بعدة تهم على خلفية انتهاكها قانون مقاطعة اسرائيل، من بينها الخيانة والتجسس واثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وجاءت هذه الاتهامات على خلفية شكاوى تقدم بها مواطنون لبنانيون ضد معلوف التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة، عقب اجرائها مقابلة مع قناة إسرائيلية عام 2021، واطلاقها تصريحات هاجمت فيها حزب الله خصوصا.

المشتكون، وهم اسرى محررون من سجون اسرائيل واعلاميون، اتهموا الاعلامية الشهيرة ب"التعامل مع العدو.. ودعوته لقتل اللبنانيين" فـضلا عن "التجسس والخيانة".

وفي ذلك الوقت، علقت معلوف على الاتهامات قائلة ان اسرائيل ليست عدوا لبلادها، بل هو حزب الله وحليفته ايران اللذين اتهمتهما باحتلال لبنان.

ومضت في هجومها على حزب الله معتبرة انه اختطف لبنان وتسبب في ابعاده عن محيطه العربي، واتهمت زعيم الحزب حسن نصر الله بـ"قتل أطفال اليمن وسوريا والمواطنين في (انفجار) مرفأ بيروت" عام 2020.

وقالت معلوف انها هربت من لبنان بسبب تلقيها تهديدات.