الاعلان عن حكومة كويتية جديدة من 12 وزيرا

اصدر امير الكويت نواف الأحمد الصباح مرسوما أميريا بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرا بينهم امرأة واحدة، برئاسة نجلة الشيخ احمد نواف الصباح، ليخلف الشيخ صباح الخالد الذي واجه سجالات مع البرلمان.

تشكيلة وزاري جديد في الكويت

وضم التشكيل الوزاري الجديد عضوين من العائلة الحاكمة، فيما تم دمج عدد من الوزارات وحصل بعض الوزراء على أكثر من حقيبة.

وعين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة. كما احتفظ الشيخ أحمد ناصر الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية.

وعين أيضا محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

كما عينت رنا عبدالله الفارس وزيرة دولة لشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح#CGCKuwait pic.twitter.com/kKkQqa8IJz — مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) August 1, 2022

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح؟

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (مواليد 1956)؛ سياسي وعسكري كويتي، هو رئيس وزراء دولة الكويت منذ 24 يوليو 2022، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهو النجل الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ولد أحمد النواف في عام 1956، وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من زوجته شريفة الجاسم، التي أنجبت أربعة أبناء وبنت واحدة، فله 3 أشقاء هم الشيخ فيصل والشيخ عبد الله والشيخ سالم، إضافة إلى أخته الشيخة شيخة.

نشاط للمعارضة الكويتية

ولطالما كان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء المستقيل، الشيخ صباح الخالد، هدفا رئيسيا للمعارضة التي تطالب باستقالتهما دائما.

وتتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.