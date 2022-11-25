الاعلان عن الحالة المطرية في جدة ودعوات لمحاسبة الفاسدين

قال المركز الوطني للأرصاد، ان الحالة المطرية على مدينة جدة الواقعة على البحر الاحمر والتي كانت شديدة الغزارة، قد انتهت وذلك بعد 8 ساعات من حدوثها حيث تعتبر الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م.

هطولات مطرية على جدة

واوضح المركز الوطني السعودي ان كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، جاءت كالتالي :

مطار الملك عبد العزيز 86.8 ملم

- مدينة الملك عبد الله الرياضية 81.2 ملم

- المبنى الرئيسي حي الورود 141.2 ملم

- جدة حي بني مالك 97.4 ملم

- بلدية المطار حي السامر 41.8 ملم

- بلدية أم السلم 159.8 ملم

- بلدية جنوب جدة 182.0 ملم

- جدة حي الفيصلية 47.0 ملم

- بلدية أبحر 85.2 ملم - بحرة 44.4 ملم".

الامطار كشفت عن الفساد

وتحولت الكميات الكبيرة من الامطار الى سيول جرفت عشرات السيارات في الطرقات كما تسببت باضرار مادية كبيرة ، وانتقدت تقارير اعلامية سعودية التقصير الحكومي في معالجة البنية التحتية في المدينة وقالت صحيفة سبق السعودية "الأمطار أكثر جهاز مصداقية في كشف ⁧‫الفساد‬⁩، فكل كارثة سيول خلفها ⁧‫محتال مستفيد". وتساءلت في تقرير لها : كيف يمكن لكارثة أن تحدث مرة أخرى في مدينة متطورة كـ"جدة" التي تعد البوابة الغربية للمملكة؟ وأين المعالجة والوعود والتصريحات الإعلامية التي وعد بها سكان جدة؟ ومن هو المسؤول الحقيقي؟ وما هي الأسباب الفعلية خلف هذه المآسي التي تتكرر على جدة كل عقد من الزمان؟ حسب الصحيفة السعودية

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتدخل وفتح الملفات القديمة لكارثة السيول في جدة قبل 11 عاماً، لاستدعاء المقصرين والمتورطين المستفيدين من هذه الكوارث