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فيديو.. قتيلان جراء أمطار أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في السعودية

منشور 24 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:28
قتيلان جراء أمطار أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في السعودية

اعلنت السلطات السعودية مقتل شخصين الخميس، خلال فيضانات عارمة نجمت عن أمطار غزيرة جدا أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة الساحلية.

وقال العقيد محمد القرني متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة انه جرى تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ صباح الخميس وتسببت في فيضانات في الشوارع.

وناشد القرني المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، والابتعاد عن مجاري الاودية والمناطق المنخفضة في ضوء السيول الجارفة التي تنحدر نحو محافظة جدة من الجبال والمناطق المحيطة.

وفي الغضون، تداولت مواقع التواصل فيديوهات تظهر السيول الجارفة التي اجتاحت الشوارع في محافظة جدة، وسحبت معها عشرات السيارات.

وتظهر فرق الدفاع المدني في احد المقاطع وهي تستعين بالقوارب خلال عملها على انقاذ اشخاص عالقين داخل مركباتهم في الشوارع التي غمرتها المياه.

وتعرضت العديد من مناطق السعودية لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط البرد.

كلمات دالة:السعوديةمكةجدةأمطار جدة

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