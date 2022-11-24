فيديو.. قتيلان جراء أمطار أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في السعودية

اعلنت السلطات السعودية مقتل شخصين الخميس، خلال فيضانات عارمة نجمت عن أمطار غزيرة جدا أغرقت الشوارع وجرفت السيارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة الساحلية.

وقال العقيد محمد القرني متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة انه جرى تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ صباح الخميس وتسببت في فيضانات في الشوارع.

وناشد القرني المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، والابتعاد عن مجاري الاودية والمناطق المنخفضة في ضوء السيول الجارفة التي تنحدر نحو محافظة جدة من الجبال والمناطق المحيطة.

وفي الغضون، تداولت مواقع التواصل فيديوهات تظهر السيول الجارفة التي اجتاحت الشوارع في محافظة جدة، وسحبت معها عشرات السيارات.

"انجدنا يارب".. مقطع مؤثر لسيدة سعودية توثق لحظات مدمرة للسيول التي ضربت #جدة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين.#السياق #أمطار pic.twitter.com/0emFqIQWow — السياق (@alsyaaq) November 24, 2022

وتظهر فرق الدفاع المدني في احد المقاطع وهي تستعين بالقوارب خلال عملها على انقاذ اشخاص عالقين داخل مركباتهم في الشوارع التي غمرتها المياه.

وتعرضت العديد من مناطق السعودية لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وتساقط البرد.