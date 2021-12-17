  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الاعلان عن اول عملية للقوات الجوية البريطانية في سورية

الاعلان عن اول عملية للقوات الجوية البريطانية في سورية

منشور 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:18
عملية للقوات الجوية البريطانية
عملية للقوات الجوية البريطانية

اعلنت القوات الجوية البريطانية اسقاط طائرة معادية في منطقة الشمال السوري، لتكون العملية الاولى التي تنفذها تلك الدولة، فيما اعلنت الولايات المتحدة ايضا عن اسقاط طائرة مسيرة كانت بصدد تنفيذ هجوم على قاعدة التنف التي تديرها على الحدود العراقية السورية الاردنية.

اقرأ ايضاًواشنطن تطلق داعش على آبار التنف لتبرير سطوتها على النفط السوريواشنطن تطلق داعش على آبار التنف لتبرير سطوتها على النفط السوري

هجوم على التنف

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم»، أن قواتها أسقطت طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي للقاعدة مساء الثلاثاء الماضي، ولم تُسجَّل إصابات في صفوف القوات الأميركية و«القوات الصديقة» التي تتمركز في «القاعدة»

وتم رصد طائرتين من دون طيار، دخلتا المجال الجوي لقاعدة التنف. ولدى مواصلة إحدى المسيّرتين تحليقها باتجاه عمق القاعدة، تبين أنها تضمر عملاً عدوانياً، حيث تم إسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة.

وقال مسؤول عسكري أن المسيّرة الثانية غيّرت مسارها وغادرت المنطقة، فيما لم يكن واضحاً ما إذا كانت المسيّرتان تحملان متفجرات.

عملية للقوات الجوية البريطانية

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أسقطت "طائرة مسيرّة صغيرة معادية" فوق سوريا، وتعد هذه المرة الأولى التي يسقط فيها الجيش البريطاني طائرة أخرى معادية منذ حرب فوكلاند قبل نحو 40 عاما.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة المسيرّة، التي أسقطت في 14 ديسمبر / كانون الأول، "شكلت تهديدا" لقوات التحالف التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في جنوبي سوريا.

ولم تذكر الوزارة من هي "المجموعة المعادية" التي كانت تتحكم في الطائرة المسيّرة.

 

ويأتي الحادث بعد نحو شهرين من تعرض التنف لهجوم نفذته 5 طائرات مسيّرة، وصفه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأنه كان من تدبير إيران، وذلك رداً على الغارات الإسرائيلية التي تشنها على سوريا.

 

كلمات دالة:التنفايرانداعشالقوات البريطانيةطائرة معاديةسورياقسد

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...