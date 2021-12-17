الاعلان عن اول عملية للقوات الجوية البريطانية في سورية

اعلنت القوات الجوية البريطانية اسقاط طائرة معادية في منطقة الشمال السوري، لتكون العملية الاولى التي تنفذها تلك الدولة، فيما اعلنت الولايات المتحدة ايضا عن اسقاط طائرة مسيرة كانت بصدد تنفيذ هجوم على قاعدة التنف التي تديرها على الحدود العراقية السورية الاردنية.

هجوم على التنف

وأعلنت القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم»، أن قواتها أسقطت طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي للقاعدة مساء الثلاثاء الماضي، ولم تُسجَّل إصابات في صفوف القوات الأميركية و«القوات الصديقة» التي تتمركز في «القاعدة»

وتم رصد طائرتين من دون طيار، دخلتا المجال الجوي لقاعدة التنف. ولدى مواصلة إحدى المسيّرتين تحليقها باتجاه عمق القاعدة، تبين أنها تضمر عملاً عدوانياً، حيث تم إسقاطها قبل وصولها إلى القاعدة.

وقال مسؤول عسكري أن المسيّرة الثانية غيّرت مسارها وغادرت المنطقة، فيما لم يكن واضحاً ما إذا كانت المسيّرتان تحملان متفجرات.

عملية للقوات الجوية البريطانية

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي أسقطت "طائرة مسيرّة صغيرة معادية" فوق سوريا، وتعد هذه المرة الأولى التي يسقط فيها الجيش البريطاني طائرة أخرى معادية منذ حرب فوكلاند قبل نحو 40 عاما.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة المسيرّة، التي أسقطت في 14 ديسمبر / كانون الأول، "شكلت تهديدا" لقوات التحالف التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في جنوبي سوريا.

ولم تذكر الوزارة من هي "المجموعة المعادية" التي كانت تتحكم في الطائرة المسيّرة.

ويأتي الحادث بعد نحو شهرين من تعرض التنف لهجوم نفذته 5 طائرات مسيّرة، وصفه مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأنه كان من تدبير إيران، وذلك رداً على الغارات الإسرائيلية التي تشنها على سوريا.