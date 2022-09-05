الافتاء الاردنية: شتم الذات الالهية يعني الطلاق يتوجد عقد زواج جديد

قالت دائرة الإفتاء العام الاردنية ان : من سبّ الدين أو شتم الذات الإلهية (والعياذ بالله) ذكرًا كان أم أنثى أثناء فترة الخطوبة (بعد العقد وقبل الدخول) فان ذلك يعني "انفسخ العقد فوراً ولا عدة لها" فلا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد ولو حصل الدخول من غير عقد جديد فهو غير شرعي.

وبالنسبة لحدوث هذا الاثم في حالة الزواج فانه ووفق فتوى دائرة الافتاء العام الاردنية: من سب الدين أو شتم الذات الإلهية وكان متزوج فعليه أن ينطق بالشهادتين ويستغفر ويصدق في التوبة، فإن لم يفعل ذلك حتى انقضت عدة زوجته انفسخ العقد ولا بد من عقد جديد ، وأما إن استغفر وتاب أثناء العدة عادت إليه زوجته بدون عقد جديد ولا ينقص هذا من عدد الطلقات.

