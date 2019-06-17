الافراج عن بطلتي افلام المخرج خالد يوسف الاباحية

افرجت محكمة مصرية عن الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وهما ابرز بطلات افلام المخرج خالد يوسف الاباحية

وقالت تقارير اعلامية مصرية ان الفنانتين ارتديتا حجابا على الرأس للهروب من كاميرات الاعلاميين الذين تجمهروا على باب قسم شرطة مدينة نصر

كما تحلق أقارب وأسر الفنانتين حولهما وسارعوا بالرحيل بمجرد خروج الفنانتين

وقبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي وقررت إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان، عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية

واعربت الفنانة منى فاروق عن سعادتها بإخلاء سبيلها، وقالت في تصريحات صحفية إن المعاملة داخل قسم الشرطة كانت على مستوى عالي من الحرفية والتعاون

وعن عودتها للفن خلال الفترة المقبلة أكدت أنها لم تتخذ أي قرار في الوقت الحالي، مشيرة أنها ستوضح موقفها خلال الأيام القادمة من خلال فيديو ستقوم بنشره على موقع الصور والفيديوهات “الانستجرام”.

شيماء بكامل اناقتها

من جهتها ظهرت الفنانة شيما الحاج بـ”مكياج كامل” أثناء خروجها من قسم الشرطة ورافقت والدة شيما ابنتها طوال اليوم، منذ ترحيلها من السجن إلى القسم، وجلست تنتظرها داخل سيارة شقيق منى، الذي قام بتوصيلها إلى المنزل عقب مغادرة الفنانتين قسم الشرطة.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت رصد فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فجرى رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.