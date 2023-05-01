الافراج عن صحفي الجزيرة بعد احتجاز لـ 4 سنوات في مصر

افرجت السلطات الامنية في القاهرة عن الصحفي المصري العامل في قناة الجزيرة الفضائية مباشر هشام عبد العزيز بعد اعتقال دام لعدة سنوات

وقالت الجزيرة في خبر لها ان السلطات المصرية اعتقلت احد هشام عبدالعزيز قبل اكثر من 4 سنوات وتحديدا في عام 2019 لدى وصوله إلى مطار القاهرة لقضاء عطلة مع الأهل.

ووجهت السلطات المصرية تهمة الانتماء الى "جماعة الاخوان المسلمين الارهابية" الى الصحفي المصري قبل ان تفرج عنه ثم تعتقله مجددا بتهم اخرى ، لينضم الى اعلاميين اخرين معتقلين في مصر يعملون في الجزيرة التي بدات السلطات المصرية تناصبها العداء بسبب تاييدها للرئيس المصري الراحل محمد مرسي والاخوان المسلمين

وخلال فترة الاعتقال عانى الاعلامي المصري من مشاكل صحية وفق ما اكدت اسرته