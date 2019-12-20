الالاف يتدفقون على الحدود التركية فرارا من القصف بشمال سوريا

قالت وسائل الإعلام السورية إن الجيش اقتحم عدة قرى جنوب شرق إدلب في اعقاب جولة من القصف العنيف.

قال سكان وعمال إنقاذ الجمعة إن آلاف الأشخاص فروا صوب الحدود التركية من آخر معقل كبير للمعارضة في شمال غرب سوريا في أعقاب قصف مكثف شنته القوات الروسية والجيش السوري.

وقالوا إن طابورا طويلا من السيارات شوهد الجمعة في طريق المغادرة من مدينة معرة النعمان الخاضعة لسيطرة المعارضة والتي تتحمل قسما كبيرا من وطأة الهجمات بما في ذلك الغارات الجوية.

وقال أسامة إبراهيم، وهو عامل إنقاذ من معرة النعمان إن ”الخروج الجماعي بالآلاف. إنها كارثة إنسانية.. نرى أشخاصا يمشون في الشوارع وآخرين قرب منازلهم ينتظرون سيارات لإخراجهم“.

وقالت فرق الإنقاذ إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص ليل الخميس في معرة النعمان إضافة إلى 11 آخرين قتلوا في قرى بالمنطقة.

ولاقى المئات مصرعهم هذا العام في هجمات على مناطق سكنية بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالات الأمم المتحدة، على الرغم من انحسار حملة عسكرية بدأتها روسيا وسوريا في نهاية أبريل نيسان بموجب وقف هش لإطلاق النار.

وقالت وسائل الإعلام السورية إن الجيش اقتحم عدة قرى جنوب شرق إدلب.

وقال معارضون مسلحون إن القوات الروسية والسورية تطبق سياسة الأرض المحروقة في تقدمها، وإن من بين القرى التي تم الاستيلاء عليها أم جلال في جنوب محافظة إدلب وربيعة وحربية في شرق إدلب.

وتنفي روسيا والجيش السوري مزاعم القصف العشوائي للمناطق المدنية ويقولون إنهم يقاتلون المتشددين الإسلاميين الذين يستلهمون نهج القاعدة.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توصل إلى اتفاق في سبتمبر أيلول الماضي مع روسيا لاحتواء القتال، من تجدد تدفق اللاجئين.

وقال أردوغان يوم الخميس إن 50 ألف شخص فروا من إدلب في شمال غرب سوريا. ولم يوضح ما إذا كان أي من الفارين دخل تركيا.

