الامارات تؤكد: صفقة إف-35 قائمة

رغم اعلان الولايات المتحدة رسميا تجميد الاتفاق مع ابو ظبي ببيعها طائرات إف-35، فان يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة إنه واثق من إتمام الصفقة

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إن إدارة بايدن قررت وقف تنفيذ بعض مبيعات الأسلحة المرتقبة إلى حلفاء للولايات المتحدة مؤقتا بهدف مراجعتها.

صفقة الـ 23 مليار

أبرمت الإمارات في آخر يوم للرئيس السابق دونالد ترامب في السلطة اتفاقات لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35 و18 طائرة مسيرة مسلحة ومعدات دفاعية أخرى في صفقة قيمتها 23 مليار دولار.

الامارات تعلق على وقف بايدن صفقة إف 35https://t.co/GPfdyWkiJH pic.twitter.com/GHpWjZfE6n — alsiasi (@alsiasi) January 28, 2021

وقال العتيبة خلال منتدى عبر الإنترنت نظمه معهد واشنطن الاثنين "فعلنا كل شيء كما يجب، وسيكتشفون ذلك فور استكمال المراجعة وستتم (الصفقة)". ووصف المراجعة بأنها "شكلية".

إذا كنتم ستصبحون أقل انخراطا في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم من الأدوات

وتلقت الإمارات تعهدا بفرصة امتلاك طائرات شبح من طراز إف-35 تصنعها شركة لوكهيد مارتن، في اتفاق ارتبط باتفاق بدء العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/آب الماضي الذي تم بوساطة أميركية.

وفي ديسمبر/كانون الأول رفض مجلس الشيوخ محاولات لوقف الصفقة التي قد تغير ميزان القوى في الشرق الاوسط.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجمد صفقة بيع مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات



الخارجية الأمريكية: تعليق إدارة بايدن لمبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل مؤقت جاء لإجراء "مراجعة روتينية" — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) January 28, 2021



وقال العتيبة "ما زال كل شيء يسير في مجراه في الوقت الذي تجري فيه المراجعة. أنا واثق أن الأمر سينتهي في المكان المناسب".

وتابع "إذا كنتم ستصبحون أقل وجودا ومشاركة في الشرق الأوسط، فلا يمكنكم في الوقت نفسه حرمان شركائكم، الذين تتوقعون منهم بذل المزيد، من الأدوات".

تجرى في العادة مثل هذه المراجعات بعد تنصيب إدارة أميركية جديدة. وقالت الإمارات إنها توقعت مثل هذا الإجراء وستعمل عن كثب مع إدارة بايدن.

وإسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يمتلك طائرات إف-35. وعبرت في بادئ الأمر عن تخوفها من الصفقة، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع بيني غانتس خففا موقفهما بعد تطمينات من ترامب.

بايدن يجمد صفقات بيع أسلحة للإمارات و #السعودية بما فيها صفقة مقاتلات إف 35#الإمارات https://t.co/Fs2VoOvQkZ pic.twitter.com/58a9dvcJrd — الإمارات للدراسات (@UAEstudies) January 28, 2021

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