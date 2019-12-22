الامارات تشن هجوما حادا على تركيا

شنت الإمارات هجوما حادا على تركيا، ردا على ما وجهته أنقرة في الأيام الأخيرة من انتقادات إلى أبوظبي، لنهج الأخيرة تجاه الأزمة الليبية.

وشدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم الأحد عبر "تويتر"، على أن المنطقة "ابتليت بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي"، مضيفا: "جهود مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي".

وتابع الوزير أن "خطاب التهديد من دول لا تزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلا"، دون ذكر أسماء تلك الدول

وتأتي هذه التغريدة، فيما يبدو ردا على تنديد مسؤولين أتراك رفيعي المستوى في الأيام الأخيرة بدور الإمارات في ليبيا، وبينهم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الذي اتهم أمس السبت الإمارات وكذلك مصر وروسيا بانتهاك قرارات الأمم المتحدة من خلال تقديم دعم إلى قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، والتي تتقدم نحو العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة بالقوة من قبل أنقرة