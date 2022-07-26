الامارات تفتتح اول مشفى ميداني لها في سورية

افتتحت وزارة الصحة السورية مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني الذي جاء بدعم اماراتي خالص وذلك بطاقة استيعابية 135 سريراً منها 40 سرير عناية في مؤشر يدل على تطور العلاقات بين البلدين كان الرئيس السوري بشار الاسد قد توجها بزيارة ابو ظبي مؤخرا في رحلة نادرة خارج البلاد

واشار وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش في تصريح للصحفيين أن اختيار مكان المشفى وافتتاحه جاء ليغطي منطقة الغوطة ومناطق جغرافية واسعة بريف دمشق تضم حوالي مليون نسمة.

واكد الغباش أن افتتاح المشفى جاء بدعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتية "وذلك في إطار الاستجابة الإنسانية لجائحة كوفيد 19 وآثارها وهو دليل على العلاقات الأخوية المتينة التاريخية بين القيادتين والشعبين في البلدين".

واوضح الوزير السوري أن المشفى يضم كامل التجهيزات الطبية اللازمة كأجهزة الأشعة والطبقي المحوري والمنافس لتقديم الخدمة الطبية المناسبة إضافة إلى عدد من الأقسام الأخرى مثل المخبر بكل تجهيزاته وقسم عناية مشددة.

وشارك في الافتتاح القائم بالأعمال لدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الحكيم النعيمي ومحافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدة وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من أعضاء مجلس الشعب