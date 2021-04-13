الامارات تفرج عن موقوفين انتهت مدة محكويتهم

افرجت السلطات الاماراتية سراح أربعة نشطاء سياسيين، كانوا قد سجنوا بتهم تتعلق بأمن الدولة وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء عقوباتهم وفق ما افادت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان

وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه كان من المقرر الإفراج عن فيصل الشحي وأحمد الملا في عام 2017، وسعيد البريمي في 2018، ومنصور الأحمدي في 2019.

خليفة يأمر بالافراج عن سجناء

وكان رئيس البلاد خليفة بن زايد آل نهيان قد أصدر أوامر الأحد بالإفراج عن أكثر من 400 سجين بمناسبة حلول شهر رمضان. وفي أعقاب انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، أدانت الإمارات عشرات الإسلاميين، كثيرون منهم للاشتباه في انتمائهم إلى جمعية الإصلاح، بتهم التآمر للإطاحة بالحكومة في محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية. واتُهمت جمعية الإصلاح بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في الإمارات.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا، إن السلطات واصلت احتجاز الأربعة بموجب برنامج للمناصحة يخضع له من يعتبرون "خطرا إرهابيا". ولا يوجد قانون في الامارات يسمح بتشكيل أحزاب سياسية