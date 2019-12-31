الامارات تكشف عن موقفها من الغارات الاميركية على الحشد

أكدت الإمارات، اليوم الثلاثاء، تقديرها لجهود الولايات المتحدة في التصدي للجماعات الإرهابية واستفزازاتها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان، أن الإمارات تؤيد الإجراءات الأمريكية المتخذة كافة في سبيل حماية مصالحها وقواتها في المنطقة والدفاع عنها.

ويأتي البيان بعد ضربات جوية أميركية استهدفت ليل الأحد قواعد لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران وأوقعت 25 قتيلا، رداً على مقتل أميركي في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي في شمال العراق التي يتواجد فيها جنود أميركيون.