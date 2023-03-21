الامارات تهدد اسرائيل بوقف الاستثمارات

هددت الامارات العربية المتحدة اسرائيل بوقف الاستثمارات فيها ان استمر العمل في قانون الاصلاح القضائي الذي يتمسك به نتنياهو للتملص من محاكمته بتهم الفساد

وقالت مصادر عبرية ان المسؤول الإماراتي خلدون المبارك سينقل اليوم رسالة للحكومة الإسرائيلية يحذر فيها من قانون الإصلاح القضائي الذي تروج له الحكومة ، وسيبلغ نتنياهو أن "القانون المقترح سيصعب من مواصلة الإمارات الاستثمار في إسرائيل".

ويعتبر “خلدون المبارك” احد ابرز المقربين من رئيس دولة الامارات محمد بن زايد وهو الوسيط الرئيسي في العديد من صفقاتها ومشروعات دولة الامارات العربية ويشغل حاليا الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار

ويشير هذا الموقف الاماراتي الذي كشفت عنه تقارير اعلامية اسرائيلية الى حالة التوتر بين دولة الامارات العربية المتحدة واسرائيل اللتان وقعتا اتفاقية التطبيع الابراهيمية وفتحت الابواب امام الزيارات الشعبية والاستثمارات بين الجانبين

وتؤكد المعارضة الاسرائيلية ان التعديلات تمثل "انقلابا قضائيا"، و"نهاية للديمقراطية"، ولن يكون للضعفاء مكان يذهبون إليه"

ويقول وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، أن "الإصلاحات في الجهاز القضائي على كل درجاته يجب أن تسد احتياجات الدولة وليس احتياجاتنا كسياسيين وهي أولا وقبل كل شيء تسد احتياجات السياسيين وليس احتياجات الدولة نفسها".

فيما يرى معهد ديمقراطية إسرائيل ان مشروع القانون يضعف قدرة القضاء على الإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتركيز السلطة في أيدي الائتلاف المسيطر على السلطة التشريعية ، بالاضافة الى ان يخشى معارضو التغييرات يخشون من أن إزالة الرقابة الفعالة الوحيدة على السلطة التنفيذية في إسرائيل ستعرض الحريات المدنية والازدهار الاقتصادي والمكانة الدولية في إسرائيل للخطر".