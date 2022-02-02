الامارات تُدمر طائرات مسيرة معادية اخترقت مجالها الجوي

اعلنت الإمارات انها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات من دون طيار معادية اخترقت مجالها الجوي للدولة فجر الاربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في تغريدة عبر "تويتر ان الطائرات جرى اعتراضها وتدميرها "بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأكدت الوزارة أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وطلبت الإمارات في وقت سابق الاربعاء، من واشنطن تعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لصد هجمات "أنصار الله" اليمنية.

وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان، وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء pic.twitter.com/XqEXZmkz7K — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 2, 2022

واعلنت الإمارات، الاثنين، أنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن في نفس اليوم الذي كان فيه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ يزور البلاد

وجاء هجوم الاثنين في أعقاب هجوم مماثل يوم 17 يناير/كانون الثاني على مستودع للوقود في أبوظبي، العاصمة الغنية بالنفط لدولة الإمارات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وتشكل الهجمات تطورا خطيرا في الصراع بالنسبة للإمارات، حيث استهدفت الضربات السابقة السعودية في الأغلب.

وقال الحوثيون إنهم أطلقوا أيضا طائرات مسيرة صوب دبي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهذه الهجمات.