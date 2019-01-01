الامارات: مستمرون في حصار قطر عام 2019

قرقاش يستشرف 2019: مقاطعة قطر مستمرة وقوة أكبر للمحور العربي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن "مقاطعة قطر مستمرة" في عام 2019، زاعما ارتباط الدوحة "بتوجهات مخربة"، بينما توقع انفراجات في الأزمة اليمنية وزيادة قوة المحور العربي في مقابل المحاور الإيرانية والتركية، واستمرار الإمارات في دورها الداعم للاستقرار بالمنطقة.

وفي تغريدات على موقع "تويتر" في اليوم الأول من العام الجديد، قال قرقاش: "في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة. وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة. الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها".

واتخذت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو عام 2017، قرارا بمقاطعة قطر بسبب أنشطتها الداعمة للجماعات الإرهابية التي جرى توثيقها بالأدلة، مطالبة الدوحة بتغيير سلوكها وسياساتها جذريا.