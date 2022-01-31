الامارات واسرائيل رؤية مشتركة لـ "مكافحة الارهاب"

أكدت الإمارات وإسرائيل أنهما تتقاسمان رؤية مشتركة تجاه التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار والسلام في المنطقة، لا سيما تلك التي تشكلها الميليشيات والقوى الإرهابية، في الوقت الذي أكد البلدان أن علاقتهما تسير إلى الأمام باستمرار وسط إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها في مصلحتهما ومصلحة شعبيهما.

هرتصوغ يلتقي محمد بن زايد

وجاءت التأكيدات خلال أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى دولة الإمارات يقوم بها إسحاق هرتصوغ، الذي التقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في العاصمة الإماراتية، حيث بحث الجانبان جوانب التعاون في ضوء «اتفاق السلام الإبراهيمي»،

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره للرئيس الإسرائيلي لموقفه وموقف بلاده تجاه "الاعتداءات الإرهابية" الأخيرة على منشآت مدنية في دولة الإمارات، وقال: «إنه موقف يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين، وفي مقدمتها الميليشيا والقوى الإرهابية وضرورة التصدي لها وأهمية اتخاذ موقف دولي حازم ضدها».

من جانبه، أعرب الرئيس الإسرائيلي عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيداً بتطور مستوى التعاون بين البلدين والخطوات المتقدمة التي يتخذانها للبناء على الاتفاق الإبراهيمي.

مشاريع مشتركة

واستعرض الطرفان الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافةً إلى التكنولوجيا والصحة وغيرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر. كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن توالي زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الإمارات، يؤكد أن علاقات البلدين تسير إلى الأمام باستمرار وأضاف: «إن هناك إرادة مشتركة وقوية لتعزيزها لمصلحة بلدينا وشعبينا».

وقال إن «اتفاق إبراهيم للسلام» بمثابة تحول تاريخي كبير، جسَّد نهجَ السلام الذي تؤمن به الإمارات وفتح المجال لتعزيز شراكاتنا التنموية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصحة والطاقة وغيرها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن ثقته بأنه يمكن للبلدين أن يقدما للمنطقة نموذجاً عملياً لثمار السلام، وكيف يمكن توجيه الموارد والإمكانات والعقول لصنع مستقبل أفضل للجميع، وقال: «إن مشاركة بلدكم في معرض (إكسبو 2020 دبي) هي إحدى ثمار هذا السلام، وستساعد على تعميق التعاون والشراكة والتعرف على الفرص المتبادلة بين إسرائيل والإمارات».