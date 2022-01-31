ابو ظبي لـ الحوثيين: لا تمتحنو الامارات

حذرت دولة الامارات العربية المتحدة مليشيات الحوثيين من اختبار الامارات بعد قليل من غارات وعمليات قصف متبادلة بين الطرفين، وقالت ابو ظبي اننا قادرون على التعامل مع الارهابيين

قرقاش: قادرون على التعامل مع الارهابيين

وقال مستشار رئيس الإمارات انور قرقاش ان دولة الامارات ومن خلال "رؤيتها الاستراتيجية"، فانها قادرة على التعامل مع "تهديدات المنظمات الإرهابية".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الليلة الماضية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى البلاد.

مصممون علي اهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعاً، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الارهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الامارات — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 31, 2022

منطقة مزدهرة

وكتب قرقاش عبر "تويتر: صباح اليوم الاثنين: "مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع".

وأضاف: "استفزازنا لن يجدي نفعا، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن أمننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الإمارات".