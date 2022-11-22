الامم المتحدة: ايران تنفذ قوة مفرطة ضد المحتجين

ادانت الامم المتحدة بـما وصفته ”تشديد” طهران ردها على التظاهرات ودعتها الى وقف فوري لعمليات الاعدام التي اقرتها مؤخرا بحق المحتجين على سياسة النظام الامني الحاكم

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس نقلا عن المفوض السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك" ان الاخير يرى أن عدد الوفيات متزايد جراء التظاهرات في إيران

واشار الى وفيات في صفوف الاطفال بسبب التشديد الامني والبطش الذي تمارسة القوات الامنية ونقل عن تورك ان "الوضع في إيران حرج" حيث ان 300 شخص قتلو منذ اندلاع الانتفاضة في البلاد في 15 ايلول سبتمبر الماضي ، وصرح متحدث باسم تورك ان الاخير يحث السلطات الايرانية على "تلبية مطالب الشعب في المساواة والكرامة والحقوق بدلا من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتكافئة لقمع الاحتجاجات”.

وتؤكد مصارد المعارضة الايرانية ان عدد الضحايا المعلن اكثر بكثير وتحدثت عن 700 قتيل على الاقل الى جانب المئات من الجرحى والمعتقلين والمفقودين بعد اندلاع الثورة في البلاد اثر مقتل الشابة الايرانية مهسا اميني على ايدي قوات شرطة الاخلاق