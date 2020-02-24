الامم المتحدة تتجه لاعلان مسودة وقف اطلاق النار في ليبيا

تتجه الأمم المتحدة للاعلان عن مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وأوضحت قناة الغد الفضائية أن الدورة تركز على الحقوق والحريات، لا سيما حقوق الأقليات والمساواة بين الرجل والمرأة ونبذ العنف والعنصرية.

ولفتت إلى أن من الملفات الموضوعة على جدول هذه الدورة، الوضع في ليبيا، وما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانطلقت أعمال الدورة العادية الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى العشرين مارس المقبل.

وخلال افتتاح الجلسة،دعا غوتيريش إلى التحرك في مواجهة التعديات المتزايدة على حقوق الإنسان في العالم، مسلطا الضوء على اضطهاد الأقليات وجرائم قتل النساء.