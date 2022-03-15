الامم المتحدة تمدد ولاية بعثتها بجنوب السودان

مدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء، ولاية بعثة الامم المتحدة في دولة جنوب السودان لعام اضافي.

وصوت المجلس لصالح القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه) 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتصدر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمديد ولاية البعثة الأممية بدولة جنوب السودان بشكل سنوي.

وحافظ القرار على العناصر الأساسية الأربعة لولاية البعثة وهي: حماية المدنيين، و تهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم تنفيذ حل النزاع في جمهورية جنوب السودان، والرصد والتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

وعقب التصويت على القرار، انتقد مندوبو الصين وروسيا والهند لدى الأمم المتحدة، في كلماتهم خلال الجلسة ،بعض الفقرات الواردة بالقرار وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان باعتبار ذلك "من الشئون الداخلية للدول والتي لا ينبغي طرحها على طاولة مجلس الأمن".

ومنذ عام 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

وخلفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف النزاع، عام 2015، وتسعى قوى إقليمية، منذ نهاية العام الماضي، إلى إحيائها.