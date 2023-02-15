الامم المتحدة: دول عظمى ومدن كبرى ستزول عن الخارطة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات التغيير المناخي في الكرة الارضية واشار الى ارتفاع هائل في منسوب البحار والمحيطات واكد ان ذلك سيؤدي الى فيضانها وغرق مدن كبرى ونزوح جماعي بالملايين على مستوى العالم

ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد العالم

وقال الامين العام للامم المتحدة خلال افتتاح جلسة لمجلس الامن الدولي "إن ارتفاع منسوب مياه البحار يخلق عدم الاستقرار والصراع" واكد على ادلة تشير الى أن بعض السواحل على مستوى العالم شهدت ثلاثة أضعاف متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر، وهذا سيؤدي الى اختفاء المجتمعات والمناطق المنخفضة، وبلدان بأكملها إلى الأبد

وتؤكد تقارير ومعلومات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ان متوسط مستوى سطح البحر العالمي قد ارتفع بشكل أسرع منذ عام 1900، وهو الاكثر سرعة منذ 3الاف عاما

وقال غوتيريش ان ارتفاع مستوى البحر يهدد أيضاً الوصول إلى المياه العذبة والغذاء والرعاية الصحية، وسيؤدي تسرب المياه المالحة إلى تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في صناعات مثل الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة، الى جانب تدمير كامل للبنية التحتية

وفي محاولة لتدارك هذا الخطر او التقليل من اضراره ما امكن، فقد دعا الأمين العام للأم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات منها توسيع فهم المجتمع العالمي للأسباب الجذرية لانعدام الأمن، ومعالجة آثار ارتفاع مستوى البحار.

ما هي الدول ستكون في دائرة الخطر؟

وتعد كل من بنغلاديش إلى الصين والهند وهولندا في دائرة الخطر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ، كما تنضم المدن الكبرى في العالم الى دائرة الفناء بسبب انخفاضها الكبير عن سطح البحر ومنها لاغوس وبانكوك ومومباي وشنغهاي ولندن وبوينس آيريس ونيويورك”، وفق تأكيدات الامين العام للامم المتحدة ، وسيتعرض 900 مليون شخص يعيشون في المناطق الساحلية للخطر