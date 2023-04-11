الامن الاردني ينفي واقعة سرقة سيدة علبة حليب من مول لاطعام طفلتها

قالت صحيفة اردنية الثلاثاء ان محكمة قررت توقيف امراة 14 يوما بعد ضبطها متلبسة بسرقة علبة حليب من مول لاطعام طفلتها قبل الافراج عنها بكفالة قدرها 10 الاف دينار (14 الف دولار)، فيما نفت مديرية الامن العام صحة الواقعة.

ونقلت صحيفة "الغد" عن مصدر امني قوله ان المراة، وهي مطلقة تمر بضائقة مالية، جرى ضبطها قبل يومين اثناء سرقتها علبة حليب قيمتها 3.75 دنانير (حوالي 5 دولارات) من مول تجاري في محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

واضاف المصدر ان المراة التي لا تملك ثمن علبة الحليب اقدمت على ذلك من اجل اطعام طفلتها الوحيدة البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي لم تكف عن البكاء لاكثر من يومين.

واوضح مصدر الصحيفة ان كاميرات المول كشفت السرقة، حيث جرى اثر ذلك تحويل المرأة الى الجهات القضائية التي قررت توقيفها لمدة 14 يوما، قبل ان تفرج عنها بكفالة قدرها 10 الاف دينار (14 الف دولار) بعد تدخل محام متطوع.

ولاحقا، قالت صحيفة "الغد" ان فريقا من مديرية التنمية الاجتماعية زار المراة من اجل مساعدتها واجراء دراسة لوضعها الاسري بايعاز من وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى.

ونقلت عن عايد العبادي مدير مديرية التنمية الاجتماعية لمنطقة ماركا شمال شرقي العاصمة عمان قوله ان الفريق زار المراة لتقديم المساعدة الفورية لها، مضيفا انه "سيتم عمل دراسة اجتماعية كامله لحالة الأسرة لبيان التدخلات الإجتماعية".

الامن العام ينفي

ومن جانبها، نفت مديرية الامن العام الاردنية واقعة السرقة هذه، مؤكدة ان ايا من اقسامها لم تسجل مثل هذه القضية خلال اليومين الماضيين.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام : لم تُسجل لدى البحث الجنائي أيّة قضية لسرقة حليب من داخل مول



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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان انه لم تسجل لدى أيٍّ من اقسام البحث الجنائي خلال اليومين الماضيين أيّة قضية مشابهة لما يتردد عن قضية قيام سيدة بسرقة علبة حليب من احد المولات.

واضاف بيان الناطق ان القضية الوجيدة التي تم التعامل معها خلال هذه الفترة كانت لسيدة سرقت حقيبة فيها مبلغ مالي لسيدة اخرى في احدى مناطق شمال عمان اثناء وجودهما داخل مركبة اجرة.

واشار البيان الى انه جرى إلقاء القبض على السيدة التي سرقت الحقيبة وإحالتها للقضاء،

ولفت بيان الناطق باسم مديرية الامن الى ان "قضايا السرقات بشتى أنواعها يجب أنْ تُحوّل للبحث الجنائي للتحقيق فيها وإحالتها للقضاء".

كما أكد مصدر قضائي أن ما يتم تداوله عن واقعة سرقة سيدة لعلبة حليب "لا أساس له من الصحة"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الانباء الرسمية (بترا).

لكن المصدر القضائي أشار إلى قضية سرقة سيدة حقيبة يد اخرى، موضحا انها اقدمت على ذلك "تحت تأثير ظروف طلاقها وخلافات مع أسرتها"، مع اشارته الى ان جهات رسمية وأهلية كانت قدمت المساعدة لتلك السيدة قبل اقدامها على السرقة.

ونقلت بترا عن المصدر دعوته وسائل الإعلام الى "عدم تصديق ادعاءات من هذا النوع" في اشارة الى واقعة سرقة علبة الحليب المزعومة.