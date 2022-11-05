الامن الايراني قتل 300 متظاهرا

كشفت منظمة حقوقية ايرانية ان قوات الامن قتلت اكثر من 300 متظاهر منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الايرانية احتجاجا على مقتل الشابة مهسا اميني يوم 16 سبتمبر الماضي على الرغم من اعلان المعارضة الايرانية في الخارج عن اضعاف هذا العدد.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، ان قوات الامن قتلت 304 متظاهراً وإنَّ “الضحايا بينهم 41 قاصراً و24 امرأة منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في أيلول/ سبتمبر الماضي"، واشار الى ان يوم الجمعة فقط سقط 16 متظاهراً على الأقل في محافظة سيستان وبلوشستان الى جانب وعشرات المصابين إثر استهدافهم برصاص الأمن الإيراني.

وصادف يوم الجمعة اليوم الخمسين للربيع الايراني، واعلن مرشد الثورة علي خامنئي انتهاءها الا ان تقارير اكدت ان النظام استقدم المئات من عناصر المليشيات الشيعية الموالية له من الخارج

ويخشى النظام الايراني وفق محللين تحدثو لـ البوابة رفض قوات الامن والشرطة بالمكلفين بمهمات القمع والقتل من الانصياع للاوامر وهو الامر الذي قد يدفعهم للتمرد على النظام فتحدث ازمة امنية كبيرة .

وقالت مصادر في المعارضة الايرانية لـ البوابة ان نظام خامنئي "حاول شن مسيرة مضادة أخرى اليوم استقطبت فيها حشودًا متفرقة" فيما كانت التظاهرات تعم كافة احياء العاصمة طهران حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات النظام واشعلت النيران في عدد من بنوك الدولة وسيارة تابعة لقوة الأمن