الامن التونسي ينتشل 40 جثة وينقذ 165 مهاجرا

قال الامن التونسي انه انتشل 40 جثة وانقذ 165 مهاجرا بعد غرق قاربين قرب سواحل مدينة صفاقس في وسط تونس، وافاد الحرس الوطني التونسي أن المهاجرين وغالبيتهم افارقة انطلقوا على متن المركبين ليلا باتجاه إيطاليا للوصول إلى أوروبا. ولا تزال عملية البحث مستمرة عن ناجين.

انتشال ضحايا بينهم اطفال

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري أن قوات الحرس الوطني التونسية تمكنت الثلاثاء من إنقاذ 165 مهاجرا وانتشال 40 جثة بينها جثث أربعة أطفال بعد غرق مركبين قبالة صفاقس في شرق تونس.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي من جهته إن المهاجرين الذين انطلقوا ليلا على متن مركبين، غالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وكانوا يحاولون الوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا. وتستمر عملية البحث عن ناجين ومفقودين بمساعدة قوات البحرية في الجيش التونسي.

انقاذ مركبين من المهاجرين

وأوضح أن وحدات الحرس البحري والوحدات المتنقلة تمكنت من إنقاذ المركب الأّول الذي كان على متنه 46 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة كان من بينهم تونسي الجنسية.

وأضاف الجبابلي أن الوحدات المذكورة تمكنت كذلك من إنقاذ المركب الثاني كان على متنه 94 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة ومن بينهم تونسي آخر.

صفاقس مركز انطلاق للمهاجرين

وأصبحت سواحل مدينة صفاقس الواقعة في وسط شرق البلاد، نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بمهاجرين هاربين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط سعيا وراء حياة أفضل في أوروبا.