الامن الجزائري يواجه مظاهرة تطالب برحيل النظام

اطلقت قوات الامن الجزائرية خراطيم المياة والغاز المسيل على محتجين تظاهروا ضد الرئيس المؤقت عبدالقادر صالح

ويتواصل الحراك الجزائري للأسبوع الثامن على التوالي، والأول منذ تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لغاية تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو/تموز المقبل، إثر استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 أبريل/نسيان 2019.

ورفع المتظاهرون في العاصمة الجزائرية الجمعة شعارات مناهضة للنظام الجزائري أبرزها "تتنحاو قاع" (ترحلون جميعكم) التي صارت ترمز للرفض الشعبي لجميع وجوه النظام السابق، "أولاش سماح أولاش" بمعنى " لن نغفر لكم " و "حرة حرة-ديموقراطية" و"بن صالح إرحل".

واتسمت المظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالا بالطابع السلمي، مع تفادي الدخول في مشادات واشتباكات مع قوات الأمن، عدى ما حدث ... خلال مظاهرة للطلبة الجزائريين.

وشهدت الاحتجاجات السابقة مشاركة قياسية من الجزائريين من جميع الأطياف والطبقات الاجتماعية. بعض المصادر تحدث عن مسيرات "مليونية" في الجزائر العاصمة، شاركت فيها شخصيات تاريخية مثل جميلة بوحيرد رمز الثورة الجزائرية والمجاهدة زهرة ظريف بيطاط.

حواجز أمنية قرب العاصمة الجزائرية

لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، أقامت قوات الدرك الوطني حواجز أمنية في الطرقات السريعة ومخارج المدن المؤدية للعاصمة كالبويرة (شرق الجزائر) وعلى مستوى الطريق بودواو والأخضرية والبليدة، فيما تقوم قوات الأمن بتوقيف السيارات غير المسجلة في محافظة الجزائر ما أدى إلى تكوين طوابير كبيرة على الطرق السريعة.

وحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الدرك الوطني قام بغلق نفق "بوزقزة " وهو الوحيد الذي يؤدي إلى الجزائر العاصمة من الناحية الشرقية.

كما أقامت قوات الدرك الوطني حواجز أخرى على مداخل الجزائر العاصمة وركن سياراتها على الطريق لمنع سيارات أخرى من المرور ومن اجل تعطيل حركة السير وعدم ترك مساحة أكبر للمحتجين من الوصول إلى وسط المدينة.

على العموم، حاولت قوات الأمن الجزائرية جعل الوصول إلى العاصمة أمر صعب وذلك بمضاعفة عدد الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش.