الامن الروسي يعتقل مسؤول كبير بتهمة الخيانة

في حدث نادر، اعتقلت قوات الامن الروسية مسؤولا بارزا في منشأة حساسة بتهمة خيانة الدولة، بعد ان قام بتسريب معلومات وبيانات الى الاعداء

وقالت المخابرات الروسية، ان المعتقل اقدم على تسليم الجانب الأوكراني، معلومات وبيانات سرية تتعلق بصناعة الطائرات الحربية، وذلك

خلال وجوده في منصب مدير قسم الجودة في أحد مصانع الطائرات

وقال البيان ان منصب ومكانة المسؤول المعتقل كانت تخوله وتمكنه للوصول إلى الوثائق الفنية التي تحمل علامة -سري للغاية

وشدد جهاز الأمن الفيدرالي، على أن تسليم هذه المعلومات السرية للعدو، أضر بأمن روسيا.

والمعتقل وفق المخابرات الروسية وهو مواطن روسي من سكان مقاطعة موسكو، قام بتصوير بعض الوثائق والمخططات المتعلقة بالمعدات الجوية الحربية وأرسلها إلى مواطن أوكراني، يعمل في مصنع جوي بمدينة أوديسا.

وينص القانون الروسي على سجن المتهم بخيانة الدولة مدة 20 سنة