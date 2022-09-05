الامن السوري يقتل معارض انضم الى المصالحة في درعا

قتلت قوات الامن السوري المعارض السابق محمد إياد عبد الرزاق الملقب أبو قاسم العقرباوي في اشتباك مسلح في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.

واعلنت مصادر ان أبو قاسم العقرباوي، قتل متأثراً بجروح أصيب بها، إثر اشتباك مع القوات الحكومة التي قالت انهم من قادة داعش

وفي التفاصيل فقد داهمت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، منزل “العقرباوي” في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي حيث اندلع اشتباك بين الطرفين اصيب على اثرها العقرباوي بجروح خطيرة

وبعد الاصابة تمت عملية اعتقاله ونقل إلى فرع الأمن العسكري في درعا، ليفارق الحياة هناك متأثراً بجروحه

يشار الى ان ابو قاسم العقرباوي كان قائد إحدى المجموعات المسلحة المعارضة، قبل أن ينضم إلى اتفاقيات التسوية صيف العام 2018 في درعا برعاية القوات الروسية ، وفي العام الماضي طالبت قوات الاسد بترحيل ستة أشخاص إلى الشمال السوري من بينهم العقرباوي قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق يقضي بعدم ترحيلهم.

من جهتها أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القضاء على أحد الإرهابيين من تنظيم "داعش" في ريف درعا الغربي.

وقال مصدر أمني للوكالة إن "الجهات المختصة تنفذ عملية أمنية خاطفة في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي أدت للقضاء على الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق الملقب أبو قاسم العقرباوي وهو مساعد الإرهابي المقتول أبو سالم العراقي التابع لتنظيم داعش الإرهابي".