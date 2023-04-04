الامن العراقي يعتقل "حنونة حكومة"

اعتقلت قوة امنية عراقية المدعوة حنونة حكومة وهي صاحبة مركز تجميل وأوشام ضمن منطقة المنصور بتهمة المحتوى الهابط.

واشارت المصادر الامنية العراقية ان المدعوة باسم حنونة حكومة تقدم محتوى هابط وفيه اغراءات وايحاءات جنسية ووقد اعتقلت في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد .

وخلال الاسابيع الماضية شنت القوات الامنية العراقية حملة اعتقالات ضد نشطاء السوشيال ميديا الذين يقدمون محتوى مسيئ للمجتمع العراقي ويقدمون اغراءات وايحاءات جنسية

وفي صفحاتها على وسال التواصل الاجتماعي تقدم حنونة حكومة صور عري لها ولزبوناتها واوشام في مناطق حساسة

