الامن الهولندي ينهال بالهراوات على مشجعي المغرب

انهالت قوات الامن الهولندية بالهراوات على عشرات من مشجعي منتخب المغرب الذين نزلوا الاحد، الى الشوارع للاحتفال بفوز فريق بلادهم على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وحقق منتخب أسود الأطلس المغربي ثاني فوز عربي في مونديال قطر، بعد قهره منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا بواقع هدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وقالت الشرطة التي ظهر عناصرها في تسجيلات فيديو وهم يحملون هراوات ودروعا، ان مشجعي منتخب المغرب هاجموا عناصرها بعيد انتهاء المباراة، والقوا عليهم الألعاب النارية والزجاج، ما اضطر هذه العناصر الى الرد بالهراوات.

وشهدت شوارع مدن روتردام ولاهاي وأمستردام وأوتريخت احتفالات للمشجعين المغاربة الذبن ساروا في الشوارع وهم يطلقون ابواق السيارات ويلوحون بالعلم المغربين فيما سارعت قوات الامن الى قمعهم بلا هوادة بعدما وصفتهم بالمشاغبين.

وتحتضن هولندا جالية مغربية كبيرة الكبيرة في هولندا بإشعال الألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات ملوحين بالأعلام المغربية .

وعلى الجانب الاخر، فقد اضرم شبان غاضبون النار في أحد شوارع بروكسل وحطموا ممتلكات عامة وهاجموا رجال الشرطة مساء الاحد، وذلك في اطار اعمال عنف تفجرت إثر خسارة المنتخب البلجيكي أمام نظيره المغربي في قطر.

وقالت الشرطة انه حتى قبل انتهاء المباراة نزل العشرات من المقنعين الى وسط المدينة وبدأوا في افتعال مواجهات مع رجال الامن.