الامن يطلق النار والغاز المسيل للدموع: مظاهرات ليلية ضد حكم السيسي

احتشد مئات المصريين في ميداني التحرير وطلعت حرب وسط العاصمة القاهرة، مساء الجمعة، مطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقها رجل الأعمال محمد علي.

وحاولت قوات الأمن المصرية فض تظاهرة حاشدة بشارع التحرير، ما أدى إلى حالة من الكر والفر مع المتظاهرين على امتداد الشارع، غير أن المتظاهرين استطاعوا تنظيم أنفسهم مجدداً، والتحرك صوب ميدان التحرير وقالت مصادر ان الامن فتح النار والغاز المسيل للدموع الى المتظاهرين

السيسي تحت الأقدام

في مشهد مشابه لأحداث المحلة في 2008، متظاهرون يسقطون صورة السيسي في دمياط#ارحل_ياسيسي #نازلين_بعد_الماتش #الشعب_يريد_اسقاط_النظام pic.twitter.com/PCvlHRhkA1 — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 20, 2019

واشتعل شارع طلعت حرب التجاري بهتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل يا سيسي"، غير أن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بهدف تفريق المتظاهرين، الذين ألقي القبض على العشرات منهم، وإرغامهم على ركوب عربة الترحيلات.

كما اعتدت قوات الأمن بالضرب بالعصى على مجموعة من البنات في شارع هدى شعراوي، واعتقال عدد منهن، في الوقت الذي دعا فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى شوارع وسط القاهرة بكثافة، دعماً للمتظاهرين المحاصرين من قبل الشرطة.

"أنت فين يا سيسي؟"

مؤيدة للسيسي تعبر عن دهشتها من المظاهرات في ميدان التحرير#نازلين_بعد_الماتش#ميدان_التحرير#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/TbGZZBQWXJ — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 20, 2019

ووسط هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" تجمعت أعداد من المواطنين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، إذ أظهرت مقاطع فيديو "حية" تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع أعداد المتظاهرين في الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية إلى ميدان التحرير.

فيديو |



مواطن كويتي يوثق بالفيديو قيام قوات الأمن المصرية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.. وذلك لتفريق متظاهرين وسط القاهرة.#ميدان_التحرير #مصر

#نازلين_بعد_الماتش pic.twitter.com/rDSf5GtAfQ — نيوز كوم (@nuwscom) September 20, 2019



وهتف المتظاهرون "انزل.. انزل"، في دعوة لحث المواطنين على مشاركتهم التظاهر من أجل إسقاط النظام الحالي، بينما أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على أحد المتظاهرين، وإدخاله عنوة إلى سيارة شرطة، بعد فترة وجيزة من السماح لبعض المارين بتصوير الهتافات المناوئة للسيسي.

شكرا يا شعب مصر

فاضل تكة :)#نازلين_بعد_الماتش pic.twitter.com/ylDuRW5Pf2 — أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 20, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهتافات تعلو مطالبة بإسقاط النظام الحالي، ورحيل السيسي، ودعوة المواطنين للحشد والتظاهر.

وقطعت القنوات المصرية، الناقلة لمباراة السوبر في كرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، الصوت عن هتافات جماهير الفريقين المطالبة برحيل السيسي، والتي استمرت لعدة دقائق.

واشتعلت مدرجات مباراة السوبر المصري بالهتافات المطالبة برحيل السيسي، بعدما ردد المشجعون في المدرجات هتافات منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو ما دعا مخرج اللقاء إلى قطع صوت الجماهير.

ولأول مرة منذ الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013، شهد ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة تظاهُر بضع مئات من المواطنين، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبين برحيله

وقد قال موقع «اليوم السابع» ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي غادر القاهرة مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019، متوجهاً إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التي تنطلق جلساتها الثلاثاء ، ومن المقرر أن يكون السيسي ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم بالجلسة الأولى.

السيسي يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال الموقع إن السيسي سوف يلقي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة.