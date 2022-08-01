الامير تشارلز قبض مليون جنيه استرليني من بن لادن

تمسك الامير تشارلز وريث العرش البريطاني بقبض مبلغ مليون جنيه استرليني قدمته عائلة ابن لادن لجمعيات خيرية على الرغم من معارضة المستشارين ومن ثم مناشدتهم اعادة الاموال الى الاسرة السعودية الثرية

مليون جنية استرليني من بن لادن لـ تشارلز

امير ويلز، ملك البلاد المستقبلي وافق على قبول هذه الأموال من بكر بن لادن وشقيقه شفيق، على الرغم من الاعتراضات الأولية للمستشارين ومناشدتهم الأمير تشارلز شخصيًا، لإعادة الأموال، على الغرم من عدم موجود اي شبهة او خرق قانوني في العملية، والحصول على اراء قانونية الى جانب الاستئناس برأي وزير وزارة الخارجية في الخطوة.

اجتماع بن لادن وامير ويلز

التقى الأمير تشارلز 73 عاماً سرا مع بكر بن لادن 76 عاماً، في كلارنس هاوس (مقر إقامة أمير ويلز ودوقة كورنوال في لندن) في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وظل خبر اللقاء طي الكتمان خوفا على سمعة الامير البريطاني، الذي سيؤدي إلى غضب وطني

مستشار لـ تشارلز: "إذا تبين أنه قد قبل أموالاً من عائلة مرتكب أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ، فلن يكون الأمر في صالح أحد".

حيث يعتبر شقيقهم مسؤول عن اكبر هجمة ارهابية في السنوات الاخيرة وقد قتل في هجمات 11 سبتمبر 2001 67 بريطانياً إلى جانب الآلاف من الأميركيين

وقال مقربون من امير ويلز إن "الخوف الكبير" يتمثل في أن يؤدي الدفع إلى تقويض سمعة تشارلز والمؤسسة الخيرية، لافتاً إلى وجود مصادر أخرى للحصول على المال في العالم.

فضائح سابقة للامير تشارلز

وتؤكد صحيفة "صنداي تايمز" ان الامير تشارلز له اسبقيات وفضائح تتعلق بمانحين سعوديين، فقد سلم وسام شرف لرجل أعمال سعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، وذلك في حفل خاص بقصر باكنغهام مقابل تبرعه لجمعيات خيرية ، الامر الذي فشر ان تشارلز باع الوسام

نفى تشارلز، الذي عقد اجتماعات غير معلنة مع محفوظ في لندن والرياض أي علم له ببيع وسام الشرف.

وتقول الصحيفة المشار اليها ان الامير شارك في وقت سابق بكر بن لادن تناول العشاء لمناقشة العقيدة الإسلامية في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، بعد أسبوعين فقط من هجوم 11 سبتمبر.

مجموعة بن لادن

مجموعة بن لادن السعودية هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي وفي العالم اجمعه بإيرادات تقدر ب 5 مليارات دولار