الامير تشارلز قبض مليون جنيه استرليني من بن لادن

تمسك الامير تشارلز وريث العرش البريطاني بقبض مبلغ مليون جنيه استرليني قدمته عائلة ابن لادن لجمعيات خيرية على الرغم من معارضة المستشارين ومن ثم مناشدتهم اعادة الاموال الى الاسرة السعودية الثرية
مليون جنية استرليني من بن لادن لـ تشارلز
امير ويلز، ملك البلاد المستقبلي وافق على قبول هذه الأموال من بكر بن لادن وشقيقه شفيق، على الرغم من الاعتراضات الأولية للمستشارين ومناشدتهم الأمير تشارلز شخصيًا، لإعادة الأموال، على الغرم من عدم موجود اي شبهة او خرق قانوني في العملية، والحصول على اراء قانونية الى جانب الاستئناس برأي وزير وزارة الخارجية في الخطوة.
اجتماع بن لادن وامير ويلز
التقى الأمير تشارلز 73 عاماً سرا مع بكر بن لادن 76 عاماً، في كلارنس هاوس (مقر إقامة أمير ويلز ودوقة كورنوال في لندن) في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وظل خبر اللقاء طي الكتمان خوفا على سمعة الامير البريطاني، الذي سيؤدي إلى غضب وطني
حيث يعتبر شقيقهم مسؤول عن اكبر هجمة ارهابية في السنوات الاخيرة وقد قتل في هجمات 11 سبتمبر 2001 67 بريطانياً إلى جانب الآلاف من الأميركيين
وقال مقربون من امير ويلز إن "الخوف الكبير" يتمثل في أن يؤدي الدفع إلى تقويض سمعة تشارلز والمؤسسة الخيرية، لافتاً إلى وجود مصادر أخرى للحصول على المال في العالم.
فضائح سابقة للامير تشارلز
وتؤكد صحيفة "صنداي تايمز" ان الامير تشارلز له اسبقيات وفضائح تتعلق بمانحين سعوديين، فقد سلم وسام شرف لرجل أعمال سعودي محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، وذلك في حفل خاص بقصر باكنغهام مقابل تبرعه لجمعيات خيرية ، الامر الذي فشر ان تشارلز باع الوسام
وتقول الصحيفة المشار اليها ان الامير شارك في وقت سابق بكر بن لادن تناول العشاء لمناقشة العقيدة الإسلامية في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، بعد أسبوعين فقط من هجوم 11 سبتمبر.
مجموعة بن لادن
مجموعة بن لادن السعودية هي مجموعة شركات سعودية تعتبر من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي وفي العالم اجمعه بإيرادات تقدر ب 5 مليارات دولار
- بكر وشفيق هما الأخوان غير الشقيقين لأسامة بن لادن مؤسس "تنظيم القاعدة"
- والدهما محمد بن عوض بن لادن، الملياردير اليمني المولد الذي أصبح أغنى سعودي من خارج العائلة المالكة، بعد تأسيس مجموعة بن لادن، (وهي تكتل مقاولات في جدة).
- استحوذ بكر على الشركة فيما بعد، وفي عام 2015 أدّى حادث في أحد مشاريعه إلى مقتل 100 شخص.
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في العام 1950 م منح الملك عبدالعزيز المعلم محمد بن لادن شرف توسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة وقد امتد العمل بهذه التوسعة إلى عهد الملك سعود بن عبد العزيز وانتهى بنجاح تام، وكنتيجة لهذا النجاح تم تكليف المعلم محمد بن لادن بتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة لتكون أول توسعة يشهدها منذ ألف عام.
- بعد ذلك بعامين، اعتقل ولي العهد محمد بن سلمان، بكر واثنين من أشقائه، سعد وصلاح، خلال حملة لمكافحة الفساد واحتجزهم في فندق "ريتز كارلتون".
- تقول الجمعيات الخيرية التي تلقت التبرع "أن تصرفات أحد أفراد عائلة بن لادن لا ينبغي أن تلوث الأسرة بأكملها"، في اشارة الى زعيم تنزيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن
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وفي العام 1989 م تم تأسيس مجموعة بن لادن السعودية، وقد توسعت أعمال الشركة لتشمل الطرق والمنشآت المتنوعة والمشاريع الحيوية