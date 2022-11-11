الانسحاب الروسي من خيرسون يسير وفق الخطة المرسومة

تشير التقارير الواردة من موسكو وكييف الى ان الانسحاب الروسي من مقاطعة خيرسون يسير وفق ما هو مخطط له فيما اعلن وزير الدفاع الاوركاني بان الانسحاب قد يستغرق اسبوعا على الاقل، وهو ما يعكس توافق بين الطرفين العدوين في تسليم خيرسون

وقالت مصادر اعلامية ان روسيا سحبت بالفعل قواتها من بعض النقاط بمدينة خيرسون، وافاد تلفزيون الغد الاماراتي بان "عملية الانسحاب تسير وفق خطة أعلنتها وزارة الدفاع الروسية لتسهيل مهمة نقل المعدات العسكرية والجنود الروس نحو الأماكن الأكثر أمانا"، في الوقت الذي تحدثت وسائل اعلامية روسية عن سماع دوي انفجارات في المدينة بالاضافة الى اشتباكات متقطعة

من حهته ورغم اعلان بلاده ان روسيا تقوم بمناورات استراتيجية جراء اعلانها الانسحاب، الا ان وزير الدفاع الأوكراني، قال ان الانسحاب الروسي من خيرسون الجنوبية قد يستغرق أسبوعاً على اقل تقدير

واعلن الجانب الروسي ان الانسحاب هدفه حماية المدنيين من أي خطر محتمل، واعلنت عن أن وحدات من قواتها تجري إعادة تموضع في موقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.