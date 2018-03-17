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البابا تواضروس: سأزور السعودية ولن يستقيم إلا الصحيح

البابا تواضروس: سأزور السعودية ولن يستقيم إلا الصحيح
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