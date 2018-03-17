البابا تواضروس: سأزور السعودية ولن يستقيم إلا الصحيح

بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية القبطية البابا تواضروس الثاني

أشاد بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية القبطية البابا تواضروس الثاني بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا أنه يقدّم صورة عصرية منفتحة عن بلاده.

وقال البابا في حوار خاص مع شبكة قنوات "MBC" وعرض مساء أمس الجمعة عبر شاشتي "MBC1" و"MBC" مصر، إن زيارة محمد بن سلمان لمصر كان لها أثر عميق، بالرغم من قصر مدتها.

وأضاف أن لقاءه ولي العهد السعودي، مثل امتدادا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين السعودية ومصر، مشيرا إلى وجود ملايين المصريين وبينهم الأقباط يعيشون في المملكة ويعملون بها.

وأكد على أنه أعجب بشخصية الأمير وابتسامته، واطّلاعه وتفهمه للتاريخ والأحداث الجارية، مؤكدا أنه سيزور السعودية حين يحين الوقت المناسب لذلك.

كما أشار إلى أن "المستقبل كله أمل، ولن يستقيم إلا الصحيح"، موضحا أن كافة الحروب العالمية انتهت والدول التي شاركت فيها دمرت وعادت مرة أخرى.