البابا فرنسيس في المستشفى لإجراء عملية جراحية

هذه أول مرة يدخل فيها البابا المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن البابا فرنسيس أُدخل مستشفى في روما، اليوم الأحد؛ للخضوع ”لجراحة مقررة“ في القولون.

وأكد بروني، أن البابا (84 عاما) يعاني من ”تضيق رتجي مصحوب بأعراض“ في القولون، وهو ما يمكن أن يسبب آلاما متكررة في المعدة، وانتفاخا، ويؤثر على الأمعاء.

ولم يتضح موعد إجراء الجراحة في مستشفى جيميلي بالعاصمة الإيطالية، لكن بروني قال إن بيانا آخر سيصدر فيما بعد.

وهذه أول مرة يدخل فيها البابا المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

ووفقا لما أورد موقع ”فاتيكان نيوز“، سيجري البروفيسور سيرجيو ألفيري الجراحة للبابا فرنسيس. وهو يعمل في قسم العلوم الطبية والجراحية في المستشفى، ويترأس وحدة العمليات المعقدة لجراحة الجهاز الهضمي. وهو متخصص بالجراحة العامة والجهاز الهضمي والقولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس.

وبدا البابا بصحة جيدة قبل ذلك بساعات، عندما ألقى عظة الأحد أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس.

وبخلاف إصابته بعرق النسا الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.