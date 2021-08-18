البابا فرنسيس يحث الجميع للحصول على لقاحات كورونا

حث البابا فرنسيس جميع الناس على أخذ التطعيم ضد كوفيد -19، قائلا إن اللقاحات يمكن أن تضع حدا للوباء لكن يجب أن يأخذها الجميع.

ولفت البابا إلى أن "التطعيم هو وسيلة بسيطة ولكنها عميقة لتعزيز الصالح العام والاهتمام ببعضنا البعض، وخاصة الأكثر ضعفا".

وقال البابا في رسالة فيديو تم إرسالها نيابة عن المجموعة الأمريكية غير الربحية، Ad Council وتحالف الصحة العامة COVID Collaborative، "بفضل الله وعمل الكثيرين، لدينا الآن لقاحات لحمايتنا من COVID-19".

وأضاف: "إنهم يمنحوننا الأمل في إنهاء الوباء، ولكن فقط إذا كانوا متاحين للجميع وإذا عملنا معا".