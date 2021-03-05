البابا فرنسيس يطلق نداءا من العراق فحواه فالتصمت الاسلحة، وذلك في زيارته التي بدأها عصر يوم الجمعة الى هذا البلد ، في زيارة تاريخية غير مسبوقة، وسيعبر الزعيم الروحي لـ1,3 مليار مسيحي خلال زيارته مسافة 1445 كيلومترا في بلد لا يزال فيه الاستقرار هشاً. ومن أبرز المحطات النجف الأشرف حيث سيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني (90 عاما) الذي لم يظهر علنا بتاتا.

اول زيارة الى الخارج

ويرغب البابا فرنسيس البالغ 84 عاما في أول زيارة له إلى الخارج منذ انتشار الجائحة، توجيه رسالة تضامن ليس للمسيحيين فقط بل لجميع سكان العراق، مع برنامج حافل في مناطق عدة من البلاد. ومن بغداد إلى النجف وأور وأربيل والموصل وقرقوش، سيعبر مسافة 1445 كلم، في بلد لا يزال فيه الاستقرار هشا.

وبعد ساعات من هجوم صاروخي في غرب البلاد استهدف قاعدة عسكرية تضم جنودا أمريكيين، أكد البابا فرنسيس الأربعاء عزمه على المضي بالزيارة لـ"لقاء هذا الشعب الذي عانى كثيرا".

That's how iraqi government welcomed #PopeFrancis!! He said in his historic speech that there should be no more extremism!! And that's the whole point, extremism is the only cause of disasters!!!

#البابا_فرنسيس #PopeFrancisInIraq #بابا_الفاتيكان pic.twitter.com/QpRh2Mp6dM — Youssef Abouelela (@yousefabouelela) March 5, 2021

البابا فرنسيس: فالتصمت الاسلحة

وبعد قليل من وصوله الى العراق أطلق البابا فرنسيس نداء صارخا الى بلد دمرته الحروب والنزاعات، قائلا "لتصمت الأسلحة!"، ومشددا على "الإرث الغني" الذي يشكله وجود المسيحيين. وفور وصوله، تطرق إلى كل المواضيع الحساسة والقضايا التي يعاني منها العراق خلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح. وقال " لتصمت الأسلحة! ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان! ولتتوقف المصالح الخاصة، المصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان المحليين. ولنستمع لمن يبني ويصنع السلام!".

حاربو الفساد

وأضاف "كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم تسامح! ليعط المجال لكل المواطنين الذين يريدون أن يبنوا معا هذا البلد في الجوار وفي مواجهة صريحة وصادقة وبناءة". ودعا إلى "التصدي لآفة الفساد وسوء استعمال السلطة، وكل ما هو غير شرعي" بعد أكثر من سنة على خروج العراقيين بعشرات الآلاف الى الشارع محتجين على الطبقة السياسية الفاسدة في نهاية 2019.

وقال "ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك" من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

رسالة تضامن

وجدّد البابا التأكيد أنه يأتي "بصفة تائب يطلب المغفرة من السماء ومن الأخوة للدمار الكثير وقسوة البشر"، و"حاجا يحمل السلام".

ويحمل البابا خلال زيارته رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة والتي عانت لعقود ظلما واضطهادات، ويسعى الى تعزيز تواصله مع المسلمين.

تدابير امنية

وفي ظل تدابير أمنية مشددة، تنقل موكب البابا وحده في طرق فارغة بسبب الحجر الإلزامي الذي فرضته السلطات خلال الأيام الأربعة التي ستستغرقها زيارته للوقاية من كوفيد-19. ووضع البابا البالغ من العمر 84 عاما والذي تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في الفاتيكان قبل أسابيع، كمامة، مشددا على أهمية "أن نخرج من زمن المحنة هذا"، زمن الجائحة، "أفضل ممّا كنا عليه من قبل، أن نبني المستقبل على ما يوحّدنا وليس على ما يفرّق بيننا".

البابا: الأيزيديين ضحايا ابرياء

وفي إشارة الى المسيحيين الذين يشكلون واحدا في المئة من السكان، شدّد على ضرورة "ضمان مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية، وأن نؤمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين"، قائلا "يجب ألا يعتبر أحد مواطنا من الدرجة الثانية".

وسمى الأيزيديين، "الضَّحايا الأبرياء للهجمية المتهورة وعديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر".

وتعرض الأيزيديون للقتل والخطف والسبي والعبودية والاضطهاد خلال سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من العراق بين 2014 و2017.

Pictures when Muslim soldiers liberated churches from terrorism#اهلا_وسهلا_البابا_فرنسيس pic.twitter.com/ylMyRDKbwY — سعد كاظم السوداني 🇮🇶✌ lraq (@saadhoussaini8) March 5, 2021

برنامج البابا

عصر الجمعة، توجه البابا الى كاتدرائية سيدة النجاة الكاثوليكية التي شهدت في عيد جميع القديسين في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، عملية احتجاز رهائن انتهت بسقوط أكبر عدد ضحايا في المجازر التي استهدفت مسيحيي العراق، إذ قتل خلالها 44 شخصا كانوا في الكنيسة وكاهنان وسبعة عناصر أمن. وسيزور السبت والأحد النجف وأور وإربيل والموصل وقراقوش.

وسيكتفي جزء كبير من العراقيين بمشاهدة البابا من خلال شاشة التلفزيون، وسيستخدم البابا على الأرجح سيارة مصفحة في تنقلاته على طرق أعيد تأهيلها خصيصاً استعداداً للزيارة، بالإضافة الى مروحية وطائرة خاصة للتنقلات البعيدة سيعبر خلالها فوق مناطق لا تزال تنتشر فيها خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية الذي أعلنت القوات العراقية الانتصار عليها وتحرير العراق منها منذ 2017.

وستغيب بسبب التدابير الوقائية من وباء كوفيد-19، الحشود التي اعتادت ملاقاة البابا في كل زياراته، مع استثناء خلال القداس الذي سيحييه الأحد في الهواء الطلق في إربيل في كردستان بحضور نحو أربعة آلاف شخص حجزوا أماكنهم مسبقا للمشاركة فيه، علما أن المكان يتسع لعشرين ألفا.

Even though I know nothing will happen,and noone will care about us,

I’ve to say that we need help ,everyday the Iraqi people killed by their religious government,and all the big mouthes in the same silence,the biggest one is the one the pope gonna meet#save_us #زيارة_البابا pic.twitter.com/jAflS8QJhn — sara dhurgham (@sara__dhurgham) March 5, 2021

صالح: البابا ضيفا عزيزا

وقد رحب الرئيس العراقي برهم صالح يوم الجمعة 5 مارس آذار 2021 بالبابا فرنسيس "ضيفا عزيزا كريما" في العراق، في بداية زيارة تاريخية للحبر الأعظم.

وقال صالح خلال استقباله البابا في القصر الرئاسي "فيما يحل بيننا قداسة البابا ضيفا عزيزا كريما"، هناك "فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام والعيش المشترك ودعم التنوع" الديني والاجتماعي، واصفا ذلك ب"قيم إنسانية يصل صداها الى العالم أجمع".

وفيما يلي أبرز الطوائف المسيحية في العراق:

* الكلدان

الكلدان هم أكثر الطوائف عددا بين مسيحيي العراق، إذ يشكلون ما يصل إلى 80 بالمئة من الإجمالي. والكنيسة الكلدانية هي كنيسة تنتمي للمذهب الشرقي للكاثوليكية، لكن تحتفظ بشعائرها وطقوسها.

وتأسست في بلاد ما بين النهرين، العراق حاليا، في القرن الأول الميلادي.

ومقر الكنيسة في بغداد ويرأسها الكاردينال روفائيل ساكو. ويعيش معظم الكلدانيين في العراق وإيران ولبنان. ويتحدثون بلهجة مشتقة من الآرامية، وهي لغة سامية كانت مستخدمة في زمن المسيح. ويوجد 110 كنائس كلدانية في أنحاء العراق.

* السريان

يشكل السريان حوالي عشرة بالمئة من المسيحيين بالعراق. ومنهم كاثوليك، وهم الأغلبية، وأرثوذكس. وتضم بلدات قره قوش وبعشيقة وبرطلة في الشمال أكبر تجمع للسريان في البلاد.

والكنيسة السريانية الكاثوليكية الرئيسية مقرها في لبنان، بينما الأرثوذكسية في سوريا. وتوجد 82 كنيسة سريانية في العراق، كاثوليكية وأرثوذكسية.

* الآشوريون

يمثل الآشوريون، بمن فيهم الكاثوليك الآشوريون، حوالي خمسة بالمئة من مسيحيي العراق. وينحدر أغلبهم من إيران وتركيا. وفر كثيرون منهم إلى العراق في أعقاب أعمال قتل على يد الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى.

ويصف الآشوريون قتل شعبهم في عام 1915 بأنه إبادة جماعية، وقعت في نفس وقت مذبحة الأرمن تقريبا. وتوجد 21 كنيسة آشورية في العراق، منها 17 في بغداد.

* الأرمن

يشكل الأرمن حوالي ثلاثة بالمئة من المسيحيين بالعراق. بعد الإبادة الجماعية للأرمن في الفترة من 1915-1923 على يد الدولة العثمانية، فر كثيرون منهم إلى العراق. وهم يتحدثون بالأرمينية. وتوجد 19 كنيسة أرمينية في العراق، ما بين أرثوذكسية وكاثوليكية.

* العرب وجماعات أصغر

يمثل العرب حوالي اثنين بالمئة من المسيحيين في العراق.

وتوجد أيضا ثلاث كنائس يونانية أرثوذكسية وأربع كنائس أرثوذكسية قبطية في بغداد، و57 كنيسة للروم الكاثوليك في أنحاء البلاد، فضلا عن عدد صغير من البروتستانت.

المصادر: مؤسسة مسيحيو العراق/كتاب (حرية المعتقد للأقليات فيالعراق) الذي نشره الأكاديمي سعد سلوم المتخصص في شؤون الأقلياتالعراقية ومؤسس معهد دراسات التنوع الديني/وتقرير وزارة الخارجيةالأمريكية لعام 2019 بشأن الحريات الدينية في العراق.