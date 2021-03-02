البابا يتمسك بزيارة العراق رغم التحذيرات الامنية

تمسك بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بزيارة العراق رغم التحذيرات الامنية شديدة الخطورة التي قدمها له الامن الايطالي.ومن المقرر ان يحل البابا في الخامس من هذا الشهر في العراق ، وقد تلقى تنبيهات من جهاز المخابرات الإيطالي بالتعاون مع وكالات مخابرات غربية

تحذيرات البابا فرانسيس

وفيما تضع السلطات العراقية اللمسات الأخيرة على استعداداتها لأول زيارة يقوم بها البابا إلى البلاد، فإن زيارة البابا للعراق محفوفة بالمخاطر الأمنية وظروفها الصحية، لكن البابا حسم قراره بإتمام الزيارة.

استنفار عراقي لحماية البابا

وتفيد تقارير عراقية ان قوات الامن استنفرت في البلاد وسط انتشار أمني في محيط بغداد والمناطق التي يزورها البابا فرانسيس ومن المقرر ان يحل في بغداد ثم النجف والناصرية وأربيل ويعود في نهاية زيارته إلى بغداد مجددا.

كما سيزور سوف يزور كنيسة سيدة النجاة ثم يعقد لقاء في كنيسة القديس يوسف ويلتقى المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني في النجف ثم يزور بيت النبي إبراهيم.

البابا يصر على زيارة العراق

ورغم التحذيرات الامنية فان البابا فرانسيس يصر على زيارة العراق، وقد حاول الاخير طمأنتة والتأكيد على القدرة على تأمين زيارته.

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