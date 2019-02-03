البابا يدين حرب اليمن قبل زيارة تاريخية لشبه الجزيرة العربية

ارشيف

يصل البابا فرنسيس إلى دولة الإمارات العربية يوم الأحد ليصبح أول بابا للفاتيكان يزور شبه الجزيرة العربية وذلك بعد ساعات فقط من إعلان أقوى إدانة له حتى الأن للحرب في اليمن حيث تضطلع دولة الإمارات بدور عسكري بارز.

وقال البابا في عظته المعتادة يوم الأحد في مدينة الفاتيكان إنه يتابع الأزمة الإنسانية الملحة في اليمن بقلق بالغ. وحث كل الأطراف على تنفيذ اتفاقية سلام هشة والمساعدة في توصيل المساعدات إلى ملايين الجوعى.

وقال أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس إن "بكاء هؤلاء الأطفال وآبائهم يصعد إلى الرب".

وأضاف البابا قبل صعوده إلى الطائرة التي تقله إلى أبوظبي "فلنبتهل بإخلاص لأن هؤلاء الأطفال جوعى وعطشى ولا يملكون الدواء ويواجهون خطر الموت".

وتلعب الإمارات دورا بارزا في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في اليمن ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة.

وتحاول الإمارات تنفيذ هدنة واتفاق لسحب القوات في ميناء الحديدة اليمني الرئيسي تم التوصل إليهما في محادثات جرت في ديسمبر كانون الأول كخطوة لبناء الثقة يمكن أن تمهد الطريق أمام إجراء مفاوضات سياسية لإنهاء الصراع.

وقال مسؤولون بالفاتيكان إنه لم يتضح ما إذا كان البابا سيتناول هذا الموضوع الحساس علنا أم في محادثات خاصة خلال زيارته لأبوظبي التي تهدف إلى تشجيع الحوار بين الأديان. وسيقضى البابا أقل من 48 ساعة في دولة الإمارات حيث يلتقي مع مجلس حكماء المسلمين ويقيم قداسا في الهواء الطلق لنحو 120 ألف كاثوليكي. وقال إن هذه الزيارة فرصة لكتابة "صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الديانتين". وتقول دولة الإمارات إن الزيارة تعكس تاريخها بوصفها "مهدا للتنوع".

لكنها تواجه انتقادا من جماعات حقوق الإنسان لسجنها ناشطين من بينهم أحمد منصور وهو إماراتي يقضي حكما بالسجن عشر سنوات لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان يوم السبت "ندعو البابا فرنسيس لإثارة قضية سجنهم مع مضيفيه، وأن يحث على الإفراج عنهم على الفور ودون شروط".

ولم ترد السلطات الإماراتية على طلب للتعليق حتى الآن.

ويصف قساوسة ودبلوماسيون الإمارات بأنها واحدة من أكثر البيئات انفتاحا في الخليج بالنسبة لممارسة المسيحيين لعباداتهم. لكنها، شأنها شأن جيرانها، لا تسمح بمعارضة أو انتقاد القيادة.

* "تهديد التطرف"

ويعيش في شبه الجزيرة العربية نحو مليوني مغترب كاثوليكي نصفهم في الإمارات وحدها.

وسيلتقي البابا بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي وجه دعوة الزيارة. وبن زايد حليف لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سعى للتواصل مع ممثلين مسيحيين في الخارج في إطار النهج الانفتاحي الذي تتخذه المملكة المحافظة.

وتسمح كل دول الخليج باستثناء السعودية للمسيحيين بممارسة عباداتهم في كنائس أو مجمعات كنسية ومقار أخرى بتراخيص خاصة. وفي السعودية، يؤدي غير المسلمين صلواتهم في تجمعات سرية داخل منازل أو سفارات.

وسيلتقي البابا أيضا مع شيخ الأزهر أحمد الطيب في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وزار البابا فرنسيس ست دول ذات أغلبية إسلامية منذ توليه البابوية، واستخدم رحلاته للدعوة للحوار بين الأديان وللتنديد باستخدام العنف باسم الدين.

وقال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة في مقال رأي بمجلة بوليتيكو يوم الأحد إن زيارة البابا تبعث برسالة تعايش واحترام في مواجهة "خطر التطرف" في أنحاء الشرق الأوسط.