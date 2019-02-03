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البابا يدين حرب اليمن قبل زيارة تاريخية لشبه الجزيرة العربية

البابا يدين حرب اليمن قبل زيارة تاريخية لشبه الجزيرة العربية
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