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البابا يشيد بتحقيق "خطوة للأمام" في الحوار مع المسلمين بعد زيارته أبوظبي

البابا يشيد بتحقيق "خطوة للأمام" في الحوار مع المسلمين بعد زيارته أبوظبي
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