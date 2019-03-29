البابا يمنع مصلين من تقبيل يده.. والفاتيكان يوضح

أوضح أسقف روما ورأس الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، سبب سحب يده أثناء محاولة بعض المصلين تقبيلها، في تقليد يعود إلى مئات السنين.



وبحسب "بي بي سي" فقد أشار المتحدث باسم الفاتيكان، إليساندرو جيسوتي، إلى أن البابا سحب يده خلال لقاء جمعه بمصلين كاثوليك الأربعاء الماضي لأسباب تتعلق بـ"النظافة".



وتابع جيسوتي: "لقد كان البابا قلقا بشأن انتشار الجراثيم (..) لقد كانت مسألة نظافة فقط".

وانتقد المحافظون البابا، واتهموه بتجاهل تقليد قديم، يقوم على تقبيل الخاتم البابوي الذي يرتديه الحبر الأعظم في يده اليمنى، ويدل تقبيله على الطاعة والاحترام.



أما الأمر الذي أثار الجدل هو أن البابا سمح سابقا، ولاحقا، لآخرين بتقبيل يده.



وتابع المتحدث باسم الفاتيكان: "البابا يحب احتضان الناس واحتضانه من قبل الناس".