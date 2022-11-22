الباندا سهيل وثريا لتحسين صورة الصين في كأس العالم

على غرار الاخطبوط بول عام 2010 ، والفيل نيلي في يورو 2016، دفعت الصين بـ دبا الباندا ثريا وسهيل للتنبؤ في نتائج مباريات كأس العالم التي تجري في قطر هذا العام قبل حدوثها

في المباراة الافتتاحية توقع الدب الصيني فوز الاكوادور على الدولة المضيفة قطر، فاعطى مصداقية من اليوم الاول للبطولة تدفع الجماهير في العالم لمتابعته.

هذا الامر بالنسبة الى الصين سيكون سعيدا جدا، وستراقب بكين انجذاب الجماهير الكروية الى حيوان يرمز للهوية الصينية ويدفع بمشاعر لطيفه اتجاهها، بعد ان عملت الولايات المتحدة تحت ادارة الرئيس جو بايدن على رفع مستوى الكراهية والاشاعة اتجاه الصين في سياق الحرب التي تخوضها واشنطن والحصار والعقوبات التي تفرضها على بكين لمنعها من التعامل بندية مع القوى العظمى



في بالي الاندونيسية التقى الزعيمان لأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة مجموعة العشرين خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لاول مرة بعد خمس محادثات افتراضية أو هاتفية بينهما منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2021، وشاب اللقاء ما اقدمت عليه رئيسة مجس النواب نانسي بيلوسي من زيارة الى تايوان ورد الصين باقامة مناورات بالذخيرة الحية على مضيق تايوان

قامت الولايات المتحدة بمحاولة شيطنة صورة الصين ، ووزعت صورة بشعة عن بكين في العالم، وبالنسبة للمسلمين روجت عبر قنواتها الاعلامية الناطقة باللغة العربية انباء عن مجازر وحرق وتعذيب للمسلمين من قومية الأويغور وحبسهم في معسكرات (عددهم 120 مليون نسمة)

في ظل هذه الازمة ومخاطر اندلاع حرب طويلة واقتناع العالم الغربي بوجود وحش كاسر قاتل اسمه الصين اطل ثريا وسهيل بشكل انيق، وناعم، ودلع مفرط، وخفة دم لافته محببه، لاختيار الفريق الفائز في مباريات المونديال

هي ليست المرة الاولى التي تدفع الصين بـ الباندا لانقاذها من الدعاية الغربية، حيث اهدت الصين قبل قطر 20 دولة في العالم ازواج من الباندا منها غريمتها واشنطن بمناسبة زيارة الرئيس الاميركي الاسبق نيكسون قبل 50 عاما

تستغل بكين دبلوماسية الباندا في علاقاتها مع دول العالم ، وتستغل شعبية ها الدب المحبب لدى شعوب العالم لايصال رسائل عاطفية انسانية خفية لتمرير المصالح التجارية والاقتصادية الواسعة ، والحال الان في قطر التي ترغب الصين بتوثيق علاقاتها معها اولا ومع باقي دول الخليج مستغلة الحدث الرياضي الكبير الذي يجذب انظار شعوب العالم

