البحرية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة بشأن احتجاز زورقيها في البحر الأحمر

كشفت البحرية الأمريكية، النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق باحتجاز زورقيها المسيرين من طراز "Saildrone Explorer" في مياه البحر الأحمر من قبل سفينة حربية تابعة للبحرية الإيرانية، التي اتهمت السفينتين القيام بمهام تجسس.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان مساء الجمعة، أن الزورقين المسيرين التابعين لها من طراز "Saildrone Explorer" ، كانا في المياه الدولية، ويلتقطان صورا غير سرية للبيئة المحيطة على بعد 4 أميال بحرية على الأقل من أقرب ممر بحري، قبل احتجازهما من قبل السفينة الايرانية "جماران".

وأضاف البيان: "اعترضت البحرية الأمريكية، في 1 سبتمبر/ أيلول، السفينة الحربية الإيرانية "جماران" التي احتجزت زورقين مُسيرين يديرهما الأسطول الخامس الأمريكي في البحر الأحمر، وذلك بعد يومين من فشل إيران في الاستيلاء على سفينة مماثلة في الخليج".

الملاحة البحرية

وأوضح البيان أن الزورقين المُسيرين لم يشكلا أي خطر على حركة الملاحة البحرية، وكانا يعملان لأكثر من 200 يوم متتال دون وقوع حوادث.

ووفقا للبيان فإنه في "حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) في يوم 1 سبتمبر/أيلول، اكتشف الأسطول الخامس الأمريكي اقتراب السفينة الإيرانية من الزورقين المُسيرين وإخراجهما من الماء.

وردا على ذلك، أُصدرت الأوامر لمدمرتين قريبتين وطائرة هليكوبتر للتعامل مع الموقف فورا حيث تم التواصل مع السفينة الإيرانية لاستعادة الزورقين.

وأكد البيان أنه في الساعة 8 من صباح يوم 2 سبتمبر أطلقت السفينة الإيرانية سراح الزورقين المُسيرين.

الجيش الإيراني: سفينتا تجسس

وكان سلاح البحر بالجيش الإيراني، قد اعلن أمس الجمعة، أن مدمرة "جماران" احتجزت سفينتي تجسس أمريكيتين في مياه البحر الأحمر.

وأفادت وكالة "فارس"، بأن سلاح البحر الإيراني احتجز سفينتي تجسس أمريكيتين في مياه البحر الأحمر، حينما كانت تقوم مدمرة "جماران" بمهمة دورية لمواجهة

وأشار بيان لبحرية الجيش الإيراني، إلى أن عدة قطع بحرية عسكرية أمريكية عائمة كانت تقوم بتصوير مسير السفن الدولية، وهو ما لاحظه سلاح البحر الإيراني، الذي حال، في الوقت المناسب، دون وقوع حادث غير متوقع واحتمال اصطدام بحري، منوها إلى أن القوات البحرية الإيرانية طلبت من المتحكم في هذا النوع من المعدات إيقاف هذا النوع من السلوك والتحرك وتغيير اتجاه الحركة.

السيطرة على السفينتين

وأكد بيان البحرية الإيرانية أنه "بعد تغيير مسار المدمرة التابعة للبحرية الاستراتيجية الإيرانية في البحر الأحمر، واجهت هذه القطع البحرية العائمة مرة أخرى، واتخذت القيادة إجراءات للسيطرة على هذه القطع البحرية وإيقافها للحيلولة دون وقوع حوادث إرهابية محتملة وغير متوقعة".

وعزا البيان الإيراني سبب توقيف هذه السفن والسيطرة عليها والتأكد من سلامة الملاحة البحرية نتيجة لعدم الاستجابة لدعوات المدمرة "جماران" المتكررة، وخروجها عن نطاق السيطرة واحتمال تسببها في انعدام الأمن وتعريض سلامة السفن في الممرات الدولية للخطر وإمكانية ارتكاب أعمال إرهابية.

وأوضح بيان البحرية الإيرانية أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة الملاحة البحرية، تم وضع هذه السفن الأمريكية في منطقة آمنة بقرار من قائد المدمرة الإيرانية واستلامها من قبل الوحدات الأمريكية، مع إبلاغها بكونها مسؤولة عن الأمن البحري والامتناع عن تكرار مثل هذه الحالات.