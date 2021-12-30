البحرية الاميركية تصادر هيرولين بـ 4 ملايين دولار وشكوك بتورط ايران

صادرت سفينتان للبحرية الأميركية 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، خلال هجوم كبير نفذته عملية بحرية دولية بالمنطقة ورجحت ان يكون مصدر المضبوطات من ايران

قوارب يقودها ايرانيين

ووفق بيان لفرقة العمل الدولية فان سفينتي الدوريات الساحلية "يو إس إس تيمبيست" و "يو إس إس تايفون" ضبطتا المخدرات مخبأة على متن سفينة صيد عديمة الجنسية تبحر في مياه الشرق الأوسط. ووقعت عملية المصادرة يوم الاثنين الماضي، ورجحت البحرية الاميركية ان يكون مصدر المضبوطات من ايران حيث عرف أفراد الطاقم التسعة أنفسهم بأنهم مواطنون إيرانيون، بحسب المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في الشرق الأوسط تيموثي هوكينز

مضبوطات بعشرات الملايين

في الوقت الذي تكثف فيه فرقة العمل الدوريات الإقليمية، صادرت مخدرات غير مشروعة تزيد قيمتها عن 193 مليون دولار خلال عمليات في البحر هذا العام - أكثر من كمية المخدرات التي تم ضبطها في السنوات الأربع الماضية مجتمعة، بحسب بيان لفرقة العمل وفق ما اوردته قناة الحرة الاميركية

ويتم تهريب الهيروين إلى الشرق الأوسط وحتى أوروبا عن طريق البر من إيران وأفغانستان عبر الطرق البرية البالية في البلقان أو جبال القوقاز الجنوبية أو السعودية، وفقا لتقييم المخدرات الاصطناعية العالمي الصادر عن الأمم المتحدة العام الماضي.

وأضاف التقرير أن المهربين من إيران يتحولون بشكل متزايد إلى البحر لجلب الهيروين إلى جنوب آسيا، مع اعتقال البحارة الإيرانيين والباكستانيين بالقرب من سيريلانكا غالبا.

حزب الله مصدر رئيس للمخدرات الى الخليج

ويعد حزب الله اللبناني حليف ايران وذراعه في المنطقة اهم اهم المصدرين للمخدرات في المنطقة واستهدف دول الخليج بعشرات الشحنات ويؤكد الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي في تصريحات صحفية أن "تجارة المخدرات هي الطريق الأسهل للحزب اللبناني، حليف نظام بشار الأسد"، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما.

وفي وقت فرضت فيه السعودية حظرا على جميع الواردات اللبنانية منذ أكتوبر الماضي، بعدما كانت قد حظرت هي ودول خليجية أخرى (عُمان والبحرين والكويت والإمارات) استيراد الفواكه والخضار من لبنان، تستمر عمليات التهريب غير الشرعية، فما الجدوى من الحظر المفروض؟

ويتعرض لبنان باستمرار لانتقادات من دول الخليج بسبب ما تعتبره عدم تعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وخصوصا الكبتاغون الذي يوجَّه أساسا نحو السعودية.

والخميس الماضي، قالت شرطة دبي إنها أحبطت تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون بقيمة 15.8 مليون دولار في شحنة استيراد ليمون واعتقلت أربعة أشخاص من جنسية عربية.